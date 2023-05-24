19歲男涉非禮八旬婦　被告稱警閒聊後為他撰口供　裁罪名不成立

19歲男涉嫌清晨非禮八旬女晨運客案，今(24日)在沙田法院續審，被告聲稱受警員威迫下作招認，他今上庭自辯，稱被捕當天一出門口便遭4至5名自稱警察男子包圍，他們未有出示委任證，又問他知否天橋發生了非禮案，又稱可告他爆竊及搶劫等，他只說：「嗰晚可能飲咗酒，但唔知發生咩事。」後來到警署錄口供，有警員與他閒聊其背景學歷等，便為他撰寫口供，指他下午到旺角逛街及買酒，回家時因被阿婆阻住，推了阿婆幾下。但被告稱，他當日工作至晚上11時，不可能下午到旺角逛街，他並有八達通記錄作實。



裁判官裁定不接納警方為被告錄取的招認證供，下午即作裁決並裁定被告罪名不成立。



被告梁嘉駿（19歲，救生員），否認於2021年8月12日，在馬鞍山西沙路行人天橋非禮年逾八旬的女事主X。女事主昨供稱，她在天橋運動時，有黑衣人從後向她施淫，包括掩她嘴，及揸她的胸及下體，但她未有看到黑衣人容貌。

被告梁嘉駿否認非禮八旬晨運婦。(資料圖片)

甫出家門即被自稱警察男子包圍

辯方反對將被告向警方所錄取的口頭招認呈堂，被告並上庭講述他錄取口供的情況。他稱於2021年8月17日甫踏出家門，便有4至5人衝向他，他們自稱警察，但沒有出示委任證，他們要求被告交出身份證，又問他是否知悉8月12日在天橋發生的非禮案。被告回答：「唔清楚。」警員便叫他站著等候，之後有一名警長上前向他說，該區最近經常發生爆竊及搶劫案件，若果他不認非禮，便會將這些罪名「砌埋落你度」。

怕被誣告便稱可能飲咗酒

被告說他當時害怕被誣告便說：「嗰晚可能飲咗酒，但係唔知咩事。」在場警員陳業成便拿出記事簿紀錄，又叫他抄寫聲明，他當刻只希望警員能盡快讓他離開，便應陳要求抄寫及簽署，但聲明在另一頁，故看不到陳在前幾頁寫了甚麼。

警員閒聊問背景後撰寫口供

他同日被帶到警署錄口供，他指警員23891與他閒聊，問及他的學歷及個人背景，之後便自行為他撰寫口供，再叫他抄結尾聲明，過程中從未施行警誡。他曾問該警員：「老爆老笠判幾耐？」警員說：「兩樣就判4年。」被告再問非禮的刑罰，警員稱最多罰款。被告便說：「係咁我寧願認非禮算喇。」

口供提及被阿婆阻住推咗幾下

辯方引述口供內容指被告曾稱：8月11日中午心情唔好，去咗旺角行街，行到夜晚，是旦入咗間便利店買咗6罐啤酒，是旦去咗個公園飲悶酒。翌日凌晨走路回家時，行到天橋發現好似行錯，點知前面有個阿婆阻住，我又心急返屋企，所以推咗阿婆幾下，推完之後我好驚，所以急急腳沿天橋落返西沙道，印象中推了阿婆背脊。

被告否認曾這樣說，又指當日警員只閒聊時問他8月12日有否飲酒，及如何歸家等，其餘一概沒有提問。

一直在工作下午未有到旺角

被告續解釋，案發前一天，他在大埔一個屋苑工作，晚上11時許乘小巴及東鐵到旺角與友人吃飯，及至凌晨2時才乘巴士回家，他的八達通有相關交易紀錄，所以口供指他下午到旺角逛街，及到便利店買酒等，那些時間他仍在上班，不會如此回答。

警員叫爽手未看清便簽名

控方質疑，被告出門被捕時，除了在他抄寫的聲明簽署，亦有在他招認的：「推咗阿婆幾下」的部份簽名。被告解釋，他簽署時沒有看過警員寫了什麼，因為當時在場數名警員都叫他：「爽手啦。」他只想：「嗱嗱淋簽完，嗱嗱淋走。」

裁判官認為控方未能在被告口頭招認及相關口供的爭議舉證成功，拒讓該些證據呈堂。

案件編號：STCC1430/2022