19歲救生員涉非禮八旬晨運婦　事主做運動遭從後施淫　驚到震震貢

八旬婦清晨時分晨運時，疑突被黑衣人掩嘴，再遭隔衣胸襲及揸下體。她大叫救命，但周遭無人，黑衣人隨即逃離現場。婦人其後在孫兒陪同下報警。警方其後翻查附近閉路電視片段，拘捕一名19歲救生員，並控以非禮罪。救生員不認罪，案件今（23日）在沙田裁判法院開審，婦人供稱當日黑衣男起初走上天橋時未有理會她，但在10分鐘從後非禮她，自言「驚到震震貢」。她沒有見到黑衣男樣貌，惟強調當時橋上沒有其他人，肯定黑衣男沒有離開天橋，後來折返施淫。



被告梁嘉駿（19歲，救生員），被控於2021年8月12日，在馬鞍山西沙路行人天穚非禮女子X（年逾八旬）。

被告梁嘉駿否認非禮八旬晨運婦。(凌子淇攝)

被告住西貢當晚曾到馬鞍山

被告住在西貢區，案發當日曾經乘搭往返尖沙咀及馬鞍山的N287通宵巴士，他於事發後5日在輋下村被捕，曾作出口頭招認，之後錄取兩份口供。被告不爭議事主X的口供，及控方依賴的11段閉路電視片段，但爭議疑犯身份，及他的口頭招認和部份口供。

見黑衣男橋上抽煙

X今在屏風後作供，她住在案發地點附近，當日清晨3至4時，她如常出門到帝琴灣外天橋做運動，期間一名男子從她身後經過，起初大家沒有理會對方。該名男子繼續前行，並在橋上抽煙，X繼續做運動。約10分鐘後，男子突然折返，從後以左手掩住她的嘴巴，右手則隔著衣服摸她右側胸部，再移到她的下身揸其私處2至3下，整個過程歷時約1分鐘。她隨即大叫：「救命！非禮！」男子便沿樓梯往西貢方向逃去。

回家後由孫兒陪同報警

X憶述，該名男子當時身穿黑衣黑褲、戴上帽和口罩，憑身材推斷他大約30至40歲，但看不到他的樣貌。X又指，橋上當日沒有其他人，但有街燈，她被非禮後「驚到震震貢」，不久後便歸家，等心情平復後，才由孫兒陪同下報警。

X指當時四周無人認定黑衣男所為

辯方問X何以判斷最初橋上經過的男子，與10分鐘後非禮她的人是同一人？X稱該男子經過後，她做運動時亦不時望向他，肯定他沒有離開天橋，強調當時四周沒有其他人，即使她嗌救命都無人理，並重申：「無人行過，係佢。」

閉路電視片見黑衣男急步往西貢方向走

警員1542陳奕程（音譯）指，案發天橋連接帝琴灣兩座屋苑，他調查本案時，翻查附近閉路電視片段，發現當日凌晨3時，一名身穿黑衣黑褲、戴黑鴨舌帽的男子，曾沿樓梯步上涉案天橋，約5分鐘後經同一樓梯離開，急步行往西貢方向，橋上除了X在晨運，並無其他人上落。大概20分鐘後，黑衣男出現在西沙路，當時已脫下帽子，並無戴口罩，他最後被拍到轉入輋下村的小路。

案件編號：STCC1430/2022