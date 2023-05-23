19歲男涉非禮八旬婦　辯方指警威嚇告搶劫爆竊　被告才認推過阿婆

八旬婦聲稱晨運時遭黑衣人胸襲及揸下體案續審，負責調查的警員今午(22日)繼續作供，並指他們在西頁拘捕被告時，被告認「飲大咗」及「推咗阿婆幾下」。辯方卻稱，當日警員作拘捕時，曾向被告稱，若他不認非禮，便會「造」他「老笠(搶劫)同老爆(爆竊)」，被告後來有問警員搶劫及爆竊會判罰多久，有警員答他約囚4年，但非禮只會罰款，被告為免被誣告嚴重罪行，才認犯非禮。警員不同意說法，並稱他有如實記錄被告說法並叫他簽名確認。



被告梁嘉駿（19歲，救生員），被控於2021年8月12日，在馬鞍山西沙路行人天穚非禮女子X（年逾80）。

警查閉路電視見疑犯事後在西沙路出現

警員15420陳業成稱他查看過帝琴灣兩座屋苑的閉路電視後，發現疑似行兇者的黑衣人曾從天橋樓梯離開，並向往西貢方向走。大概20分鐘後，黑衣男出現在西沙路，當時已脫下帽子，並無戴口罩，最後被拍到轉入輋下村的小路。

被告被截後認推咗阿婆幾下

陳於同年至8月17日與同僚到輋下村埋伏，並截停被告查問，被告表示案發當晚曾經飲酒，之後乘車至馬鞍山中心，再步行回家。陳隨即宣布拘捕，被告警誡下說：「嗰晚一時飲大咗，推咗阿婆幾下。」陳就此作紀錄，並叫被告確認後簽署作實，再向他覆讀紀錄。其後警方刑事調查隊到場接手處理。

辯方指警員威嚇要告搶劫及爆竊

辯方質疑被告在警員威逼利誘下才招認，並指被告當日出門口便遭陳在內的4至5名警員截停，警員問他知否他涉及了一宗非禮案。被告回答：「唔清楚。」同行警長51373潘添宇（音譯）就指該區近日經常發生搶劫及爆竊案，若被告不認非禮，便會以這些罪名起訴他。被告擔心不合作會遭誣告，所以回答：「可能飲大咗，做咗啲咩都唔清楚。」惟陳卻寫上：「推咗阿婆幾下。」然後要被告簽名。

陳稱查問時覺被告腦海一片空白

辯方向陳出，他當日查問被告8月12日的行蹤時，並沒有向被告施以警誡，直到被告稱當日曾上涉案天橋，陳才宣布拘捕。陳解釋，他當時憑身材外形鎖定被告，但仍需「問多少少」，方能確認其身份，又指被告被問起行蹤時「個腦一片空白咁」，後來「逐忽逐忽」道出他當日去向，說起回家路線時：「好遲先醒起。」及稱曾上過案發天橋。

陳認記錄時寫錯日期

辯方續指，當日有警員曾叫被告：「唔好詐諦。」警長隨後說：「唔認我哋就造你『老笠（搶劫）』同『老爆（爆竊）』。」陳不同意，強調他當日有向被告施以警誡，並如實紀錄及要求被告確認，他承認後來才發現寫錯日期。

潘則供稱，拘捕當日他負責候命，直到上司表示已拘捕疑犯後才上前支援，惟他不曾與被告對話。

有警員稱打劫爆竊要坐4年

辯方另質疑，被告及後被帶返警署錄取口供，事前曾問偵緝警員23891:「打劫爆竊案罪成判幾耐？」警員回答說：「大概（監禁）4年。」被告再問：「如果非禮點判？」獲回覆指可以罰款了事，他為免遭誣告更嚴重罪行，寧願承認非禮。

警員否認辯方說法，強調錄口供前曾向被告警誡及解釋其權利，不同意辯方稱他「自把自為」杜撰口供部份內容，又指被告最後亦有簽署作實。

案件編號：STCC1430/2022