居屋2023｜朗天苑遠離港鐵及輕鐵站　商舖欠奉　首期7.5萬上車

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新建屋苑，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。

元朗朗天苑位處元朗市中心的邊緣，地理位置較「隔涉」，亦不近輕鐵站和港鐵站，交通不便，15分鐘步程內亦幾乎無商舖和餐廳選擇，生活所需都要乘車出市中心購買，有待在幾年後、毗鄰的第二期公屋落成，才有巴士總站、濕街市和商舖，但亦意味着入住頭幾年，要忍受鄰近工程沙塵滾滾和噪音滋擾。

不過，朗天苑最大吸引力是價錢，樓價最平僅149萬元，綠表買家5%首期計，只需7.45萬便可上車，而且該盤的單位數量是今期最多，料日後管理費更多戶數攤分之下「使費」較平，適合預算不高的申請者。



+ 11

元朗朗天苑。（房委會文件截圖）

元朗朗天苑提供3,080伙，是今期6個新盤中最多，佔整體約三份一，實用面積約280至454平方呎，平均呎價6,280元，售價介乎149萬至318萬元，是今期售價最低的屋苑，按綠表可承造95%按揭計算，首期最低只需7.45萬元。另外，今次項目為樓花，預計關鍵日期是2026年3月31日。

3幢樓高48至50層住宅大樓

朗天苑位於朗天路，鄰近天水圍屏山，前身為1998年落成的朗邊中轉屋，2016年起啟動拆卸重建工程，將會重建成3幢樓高48至50層的住宅大樓，底層將設有平台花園、停車場和零售設施等。

朗天苑鄰近私樓御豪山莊、朗逸豪園和康屏花園等，正重建成3幢樓高48至50層的住宅大樓，是目前最高的摩天居屋。（項目構想圖／城規會文件截圖）

+ 9

▼點擊即睇居屋2023屋苑資訊▼



鄰近私樓無商場 要步行約15分鐘買餸

朗天苑位處天水圍屏山，是元朗市中心的邊緣，鄰近私樓御豪山莊、朗逸豪園和康屏花園等，惟鄰近的私樓均無商場，最鄰近的公共屋邨為水邊圍邨，惟該屋邨並無商舖和街市，較就近的商舖要穿過水邊圍邨，到媽廟路和福盛徑一帶才有菜檔、超級市場和餐廳，由屋苑出發需步行約15分鐘，相信準業主日後要搭車到元朗市中心買餸和日常用品。

行去天水圍站需約20分鐘

在交通方面，朗天苑並不鄰近港鐵站，距離港鐵屯馬線朗屏站要步行約15分鐘，而步行往天水圍站則需約20分鐘，屋苑附近有輕鐵屏山站和水邊圍站可接駁往市中心，步程分別為約5分鐘和10分鐘，輕鐵站附近亦有巴士站來往青衣、荃灣、旺角、佐敦、天水圍等，惟巴士和小巴線的選擇並不算多。

雖然朗邊中轉房屋重建第二期將會設有濕街市、零售和社福設施，亦會設有公共運輸交匯處，惟第二期最快2029年才落成，意味購買居屋樓花的「幸運兒」需要「捱幾年」，生活設備才會較齊全。