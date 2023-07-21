居屋2023｜安楹苑、安樺苑、安麗苑盤踞半山　享海景惟交通欠配套

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。

觀塘安楹苑為安達臣區三個新盤中的「樓王」，最大單位售價達394萬元，預料首期「入場費」需19.7萬元，但該盤位處「山邊」，預料中高層以上可享無死角維港煙花景，是此盤最大亮點，同樣可享海景的安麗苑入場費則僅169萬元，是市區盤中入場費最低，預料綠表首期8.45萬元便可「上車」。

不過，安達臣前石礦場「市區盤」地位一直備受爭議，三個屋苑均位處山上，距離港鐵站遠，準業主需依賴巴士和小巴出入，但選擇有限，交通和設施配套等是最大扣分位。



觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑。（房委會文件截圖）

觀塘安達臣道前石礦場是今期居屋「大戶」，一口氣推售三個屋苑——安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共供3,510伙，佔今期居屋近四成供應，介乎278至497平方呎。

大部份近400呎單位

雖然三個屋苑均位於安達臣道半山上，但單位平均呎價略有分別，當中最貴的為呎價7,370元的安楹苑，是今期繼啟德啟悅苑後，呎價第二貴的新盤。該屋苑涉及3座約30層高住宅大樓，可提供1,140伙，實用面積介乎282至478平方呎，售價介乎171萬至394萬元，當中不足300平方呎的細單位僅佔9%，大部份均為近400平方呎單位，預計關鍵日期為2025年7月31日，是觀塘三個新盤中較早入伙的一個。

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料有無死角維港煙花景

安楹苑位處安禧街，是石礦場的「山頭」，前方的休憩用地將興建石礦公園，意味着景觀近乎無阻隔，相信中高層可飽覽無死角維港煙花景，是此屋苑的最大亮點。

安達臣道呎價第二貴的為安麗苑，座落在安愉道，正興建3座33層高住宅大樓，可提供1,380伙，是安達臣道今期最大型屋苑。安麗苑每平方呎11,710元，實用面積介乎278至497平方呎，售價介乎169萬至376萬元，首期入場費最平僅8.45萬元，是繼元朗朗天苑後最低，預計關鍵日期為2025年8月31日。

前身石礦公園 可乘升降機落山

安麗苑前方同樣為石礦公園，預料日後前方阻隔甚少，同樣可望海景，但屋苑另一邊為車路安禧街，再後方則為礦山，景觀欠開揚，亦可能會受車輛出入的噪音滋擾。

對比另外兩個屋苑，安麗苑距離公共運輸交匯處最遠，但最近擬建連接安達邨的升降機塔，雖然日後要乘搭巴士或會較遠，但卻是較容易步行到山下其他屋邨購物，可謂「有辣有唔辣。」

安達臣道呎價最低的屋苑則為安樺苑，正興建2座33層高住宅，可提供990伙，是今期繼屯門兆翠苑後，規模最細的新盤。安樺苑呎價為11,330元，實用面積介乎296至495平方呎，售價介乎181萬至376萬元，預計關鍵日期為2025年8月31日。

安樺苑是觀塘三個中位處山上最後方後的地盤，前方便是安楹苑，預料前方的海景將會被遮擋，失去安達臣屋苑的最大優勢，步行前往連接安達邨的升降機塔亦較遠。不過，安樺苑是三個屋苑中最近公共交通交匯處，日後要乘車出入相信會較為方便。

三個新盤所在的安達臣前石礦場，「腳下」是安泰邨、安達邨和秀茂坪邨等多個公共屋邨，兩條連接石礦場和安達邨的行人連繫設施，預料會在入伙前落成，居民屆時可徒步走到安達、安泰商場，內有街市和商場可供買菜和日常用品。鄰近的屋邨商場亦有食肆等，相信可滿足日常所需，但選擇未必很多。

不過，安達臣道一帶交通一直為人詬病，該區遠離港鐵站，需要乘搭巴士或小巴接駁，雖然當局正在石礦場用地內的北端興建公共運輸總站，將可提供巴士及專線小巴服務，往來鑽石山、油尖旺、中環，但「落山」往觀塘一帶的交通擠塞，相信是最大扣分位。