居屋2023｜啟悅苑樓王售494萬　唯一市區港鐵站盤　高層料望維港

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。

啟悅苑座落在港鐵宋皇臺站對出，將提供2,046伙，是今期唯一鄰近港鐵站的市區盤，更是位處名校網，亦有機會遠眺維港景，是今期最矚目項目，亦是今期「樓王」所在，最貴的475平方呎單位，入場費近500萬元，但亦告別上期劏房盤的稱號，最細單位亦有278平方呎。

不過，毗鄰有一字排開、合共5個地盤，在啟悅苑入伙後仍未竣工，加上九龍城和土瓜灣亦將展開大規模重建，相信會令區內社區和民生設施減少，未來多年亦要忍受沙塵滾滾的地盤工程。



啟悅苑位處港鐵宋皇臺站正前方，坐享屯馬線優勢，過海到港島區上班亦只需20分鐘。

啟悅苑位於啟德沐和街，可提供2,046個單位，實用面積介乎278至475平方呎，當中細單位佔32%，即651伙均為不足300平方呎細單位，啟德居屋再次蟬聯最細單位新盤，平均呎價為15,140元，是今期6個新盤中最貴，最大的475平方呎單位最高售價為494萬元，較排第二的觀塘安楹苑貴達100萬元，以綠表95%按揭推算，該單位首期至少24.7萬元，而該盤預計關鍵日期為2025年10月31日。

過海到港島區上班只需20分鐘

今次是繼去年啟欣苑，啟德連續第兩年再有新居屋推售，地理位置更較上期吸引，位處港鐵宋皇臺站正前方，坐享屯馬線優勢，過海到港島區上班亦只需20分鐘；走出太子道東、宋皇臺公園附近亦有一系列巴士站通過港、九、新界各區，交通便利，相信是一大「加分位」。

啟德啟悅苑。（房委會文件截圖）

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啟悅苑地盤背後為預料明年落成的啟德體育園，有機會可遠眺維港海景。

近啟德體育園及啟德郵輪碼頭

在景觀方面，屋苑與啟德郵輪碼頭約1.5公里，地盤背後為預料明年落成的啟德體育園，相信中高層有機會遠眺啟德郵輪碼頭的維港海景。

根據房屋署早前提交到九龍城區議會文件，啟悅苑位處啟德2B6號地盤，正興建兩座住宅大樓，樓高約30層，亦會附設一座約4層高的附屬設施大樓及一座2層高零售大樓，區內大部份社福服務都會設於附屬設施大樓內。

附近一帶多個公屋地盤

值得注意的是，宋皇臺港鐵站一帶、即今次項目一字排開，還有另外五個地盤均為公營房屋，包括上期的啟欣苑，將亦增設濕街市和其他零售大樓等，相信日後可擺脫啟德設施不足的困局，惟當中大部份在啟悅苑入伙幾年後才陸續完工。

另外，鄰近的土瓜灣和九龍城將先後展後大型重建項目，該區一帶的民生設施將會遷拆，或會增加不便，加上重建工程亦會令未來多年持續沙塵滾滾，住戶亦會受工程噪音滋擾，相信準業主入伙後，將要「捱幾年」鄰近環境才可煥然一新。

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34校網多傳統名校

另一個關注重點是，政府早前宣布在啟德興建1.5萬伙簡約公屋，惹起啟德居民反彈，雖然啟悅苑與簡約公屋有一段距離，但區內急增人口增加，將會令現時已十分不足的社區和零售設施更緊張。

啟悅苑另一大賣點，是座落「四大名校網」之一的34校網，區內有多間中小學傳統名校，包括聖羅撒學校、保良局何壽南小學、喇沙書院、瑪利諾修院學校、華英中學等。

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