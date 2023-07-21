居屋2023｜兆翠苑近屯門南延線　擁今期最大單位　高層望屯門河景

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。

兆翠苑位處「大西北」，但鄰近即將動工的港鐵屯門南延線新設車站地盤，準業主入伙約5年後，便可享受屯馬線優勢。該盤亦有另外兩個「加分位」，包括擁有今期最大的518平方呎大單位，綠表買家首期最貴只需18.6萬元，加上預料中高層可飽覽屯門河景，相信將會成為搶手貨。



屯門兆翠苑。（房委會文件截圖）

屯門兆翠苑座落在屯門恆富街和海皇路交界，現正興建兩幢住宅大樓，將可提供518伙，實用面積約281至518平方呎，446至518平方呎的較大單位佔該屋苑單位21%，更是今期唯一提供超過500平方呎單位的新盤。兆翠苑的單位平均呎價6,800元，售價介乎179萬至372萬元，預計關鍵日期為2025年4月30日。

附近有超級市場、幼稚園、補習社

項目地盤位於私樓南浪海灣前方，附近亦有其他私人屋苑，包括海典軒和御海灣，屋苑底層有商舖，包括超級市場、洗衣店和餐廳，鄰近的屯門中央廣場亦有食肆、幼稚園和補習社等，雖然選擇不多，但相信能滿足日常買餸和日用品的需要。

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鄰近屯門南延線 料2030年落成

至於交通方面，地盤鄰近有輕鐵豐景園站和屯門泳池站，亦有巴士站往中環、銅鑼灣、葵涌和屯門市中心等。

值得注意的是，在地盤斜對面的屯門游泳池將會遷拆，以興建港鐵屯馬線的屯門南延線第16區站及相關鐵路設施，換言之，兆翠苑日後將可享有鐵路站旁的優勢，出入市區極為方便，惟屯門南延線預料最快2030年才落成，亦即準業主最快入伙5年後才有望可享受鐵路之便。

兆翠苑對面是九巴屯門南車廠和城巴屯門車廠，再前方便是屯門河，故中高層起已近乎無阻隔遠眺屯門河景，相信是該盤第三大亮點。不過，與兩大巴士車廠僅相隔一條馬路，斜對面的泳池即將開展屯門南延線工程，相信住戶將會受到地盤和巴士噪音困擾，「有辣有唔辣。」