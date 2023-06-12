女督察涉AEON偷牛羊扒　把部份食物直接放環保袋　被截稱忘記付款

休班女警務督察涉嫌於Aeon超市偷取牛扒和羊扒等逾700元的食物，因而被控一項盜竊罪。她今（12日）在西九龍法院不認罪受審，涉案商店的女保安出庭作供。她稱當日見到被告將一些生果、肉類放入環保袋後打結，之後僅為三支芥花籽油結帳後，便攜同環保袋離開。保安見狀從後尾隨一段時間後將被告截停，被告稱只是忘記了支付環保袋內的貨品。



涉案食物總值逾780元

被告吳詠恩（30歲，警員），被控於2022年11月4日，在荃灣灣景廣場Aeon偷盜2包藍莓、1包牛扒、1包紐西蘭羊扒、1包紐西蘭羊架、2包急凍蝦仁和1包魚柳，總值786.2港元。

被告在荃灣灣景廣場「AEON」。（黃江奇攝）

除了食油其餘貨品直接放入袋

便衣女保安楊松娣（音譯）供稱，當日下午1時許，她見到被告將一些生果、肉類及三支芥花籽油放入購物車後，走到擺放咖哩調味品的巷子，將油類以外的貨品放入藍色環保袋，並將袋口打結。楊見狀生疑，決定尾隨被告，以查看她會否為環保袋中的貨品結帳。

僅支付3支芥花籽油款項

被告之後走到收銀處結帳，但未有將環保袋的貨品取出，僅為3支芥花籽油付款後，便乘扶手電梯往如心廣場方向離開。待被告走到近行人天橋的位置，楊上前表明身份，被告聞言稱她只是忘記了為環保袋內的貨品付款。

案件編號：WKCC72/2023