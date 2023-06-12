女督察涉偷牛羊扒　被告稱當時公私兩受壓　前夫證非貪小便宜的人

休班女警務督察涉嫌於荃灣Aeon超市偷取牛扒和羊扒等逾700元食物，案件今午（12日）在西九龍法院續審，被告出庭自辯，她稱當時正與丈夫分居及爭兒子撫養權，加上即將面對警察的升級試，面對不少壓力，故在超市買東西時，未留意藍色環保袋內的東西未付款。被告的前夫亦出庭為她作供，他指被告是粗心大意的人，仍為她出庭因信她並非貪小便宜的人。裁判官把案件押後至6月26日裁決。



女被告吳詠恩（30歲，警務督察），被控於2022年11月4日，在荃灣灣景廣場Aeon偷盜2包藍莓、1包牛扒、1包紐西蘭羊扒、1包紐西蘭羊架、2包急凍蝦仁和1包魚柳，總值786.2港元。

女被告吳詠恩否在荃灣「AEON」偷竊牛羊扒等７百多元食物。（資料圖片）

正分居及與夫爭兒子撫養權

被告下午出庭自辯稱，她案發時正與丈夫分居，更與其爭奪2歲兒子的撫養權。當日下午，她帶了兩個環保袋到超市購物，藍色的環保袋是用來裝濕貨。期間，被告發現有貨品從藍色環保袋「跣」出來，她便將貨品裝回袋中後打結，然後到收銀處結帳，當時沒有為意未就藍色環保袋內的貨品付款。

面對升級試或獲薦進入機動部隊

被告續指，她在選購及購買貨品時，一直有與其摯友用Whatsapp 聊天，內容是關於一些困擾被告的心事。她又解釋，當時面對不少壓力，包括即將面對其警察生涯最後一次考試，若成功通過或可晉升為高級督察，將有利她爭取兒子的撫養權。此外，她的上司當時稱會推薦她進入機動部隊，並需要進行相關的身體檢查。此外，她又正排期進行矯視手術，但醫生稱她面對的手術風險比一般人高，令她十分擔心。

前夫信被告不會做偷竊的行為

被告的前夫亦出庭作供，他指被告是一名正直、誠實、沒有機心的人，但平日較為粗心大意，經常會遺失個人物品。他之所以願意出庭作供，是因為相信被告為人不會做出偷竊的行為，認為被告非一個貪小便宜的人。

案件編號：WKCC72/2023