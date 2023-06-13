輸入外勞｜勞工界議員感失望批繞過勞顧會　商界歡迎但指計劃遲到

政府今日（13日）宣布針對多個工種有限度輸入勞工，包括建造業設1.2萬個配額、運輸業設1,700個配額及機場各工種設6,300個配額。工聯會多名議員指，對安排表示極度失望，斥措施進一步打壓本地勞工，同時批政府繞過勞顧會是不尊重的行為。



商界背景議員則指，本次方案是「遲來的春天」，希望申請手續可以簡化，又認為人口短缺是無可爭辯的事實，認為局方本次的方案已經十分保守。



▼6月13日 政府公布准許建造業輸入1.2萬個外勞▼



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工聯會：極度失望、遺憾 認為會濫用

工聯會理事長、立法會議員黃國直言，對本次計劃感到不滿，認為計劃會壓抑僱主調整薪酬至合理待遇。他又稱，計劃其實沒有具體時間表，機場輸入外勞方面是排斥勞工界參與，憂慮到時出現濫用情況。

工聯會立法會議員陸頌雄直斥，本次計劃繞過勞顧會監管，稱看到所謂沒有人做就輸入外勞，這做法並沒有解決根本問題，即薪金不夠。他舉例指，機場工作強度大，但仍靠加班勉強餬口。又指雖然聲稱輸入外勞工資不會低於工種的中位數，但其實各種扣減後，仍會變成「廉價勞工」。

此外，工聯會勞工界立法會議員梁子穎稱，建造業工種出現長期拖欠工資的情況，但多次反映後，政府仍當「耳邊風」。另一工聯會勞工界議員郭偉强則指，政府經常提出「萬能Key」，即「創造容量、加速經濟復甦」，但其實本地人容易高不成低不就，「技術工都有人搶飯碗」。

易志明：計劃保守 僅及勞工缺口一半

航運交通界立法會議員易志明稱，其實目前外來輸入的名額只是約佔本地欠缺人數的一半，不會剝削本地勞工機會，又舉例指曾有航空公司希望10月來港，但因為香港機場地勤沒有人手而未能接待，直言是非常嚴重的打擊。對於機場運作人手，他指原本有6.9萬人運作，但現時只有5.3萬人，更指全盛時期有約7.8萬人就業，認為本次輸入外勞方案非常保守，以及未有考慮將來三跑開通。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼



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陳恒鑌認為輸入小巴司機有助紓緩人手不足

立法會交通事務委員會主席、民建聯交通事務發言人陳恒鑌認為，現時運輸業界受到人口結構影響，司機出現招聘不足及老化。他指輸入小巴司機可有助紓緩業界人手不足，減少脫班情況，有助紓解營運者面對的困境，相信措施落實後可望提升服務質素。至於客運車輛方面，他認為從事跨境旅遊業一直面對司機聘請不足問題，以至通關至今，只能恢復約五成運力，長遠窒礙了內地與本港居民往來，不利於港人到大灣區發展。

▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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林健鋒促針對特定行業再輸入外勞

行會成員、商界立法會議員林健鋒稱，計劃有助解決建造業及運輸業的燃眉之急，指現時多個行業出現人手短缺及青黃不接，建議下一步可針對旅遊、飲食等行業輸入外勞，以及考慮就北部都會區及中部人工島等項目訂定輸入外勞計劃。林指輸入外勞方案是「遲來的春天」，雖然起步較遲，促減省行政程序、做好住宿及培訓等安排。