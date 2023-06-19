父親節｜餐飲生意額2.8億元遜去年　黃家和：市民外遊及習慣外賣

疫後首個父親節過後，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（19日）表示，估計餐飲業整體生意額有2.8億元，較上年減少2000萬元，相信是市民外遊、天雨及外賣習慣所影響，形容今年較差，他認為，目前的餐飲市道仍不理想，與遊客未回復疫前水平及消費力減弱所致。



黃家和接受商台訪問指，昨天市民外出用餐慶祝父親節的情況，較去年處於第五波疫情仍見下跌，因為當時政府稍為放寬入座的防疫措施，加上市民積聚購買力，消費意欲好強，今年情況就不同，年初以來有好多節日活動，但母親節也是去年比今年好。

防疫放寬「啲人咪走晒」

他表示，上年父親節整體餐飲市道有3億元生意額，原本估計今年跌至2.6億元至2.8億元，現時「埋尾」應該會有2.8億元，所以算是理想。他分析，不少港人在周五、周末外出，例如到大灣區，或帶父親去深圳一日來回也好，令香港市面比較冷清，他慨嘆「今年放寛晒（防疫），啲人咪走晒！」

市民在疫情下習慣叫外賣，黃家和表示，外賣生意在疫前佔餐飲業3.5%，疫情最誇張是升至30%，現時是佔10%至12%，已影響到堂食生意，特別是夜晚，很多食店晚上九時或九時半便關門，夜晚較冷清。他舉例指父親節，都會有年輕人在日間與父飲去飲茶，但晚上就會跟朋友外出飲酒。加上昨天下雨都帶來少許影響，市民生活習慣改變，會在外賣平台點餐，笑言「爸爸無地位」，在家吃都無所謂。

整體生意跌逾一成

他表示，目前餐飲業仍不理想，按政府統計數字所見，第一季生意整體是270億元，每月平均90億元，較疫情的三年前300億元而言下跌一成，如果計算通脹因素，應該是320億元以上，才算回復至疫前水平，所以估計整體生意額跌幅不只超過一成。他指，現時經濟未復蘇，餐飲生意有部分依賴內地遊客，但旅客數字只回復六成，旅客來港消費力亦減弱，以黃金周為例，每日十萬多人來港，但消費力減少20%至25%。

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第二輪消費券刺激作用不大

對於7月16日即將發放第二輪消費券的2,000元，黃家和相信刺激作用不大，4月時派首輪的3,000元，首周還可見市民用於出外吃飯，令餐飲業界取得消費券市場約百分之20幾的份額，情況算理想，但到下月中再發放時，以這段期間整體經濟和消費氣氛都不太好，市民大多數用消費券買日常必需品，像買餸回家煮飯而非堂食，料餐飲業界最多能分得兩成的份額。