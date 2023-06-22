《守城前傳》被指偷步公映　電影管理處：電檢條例對政府無約束力

警務處新一輯宣傳片《守城前傳》將於本周六（24日）晚上在無綫電視翡翠台（81台）首播。警方於本周二（20日）在警察總部舉行首映會，有網媒質疑無「核准證明書」下「涉嫌偷步公映」。不過電影、報刊及物品管理辦事處指，電影檢查條例對政府不具約束力，並不適用於政府放映的影片。



據悉，警方估計在電視播映後，會吸引公眾人士向警方申請授權播片，故警方亦已呈交電檢申請，以便有關人士可在電影院向公眾播放，料周五（23日）獲批「核准證明書」。



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報道指周五才可領取上映「核准證明書」

首映會邀請中央駐港機構官員 、參與拍攝的相關政府及機構代表、社區領袖、滅罪會委員及傳媒出席。網媒《大城誌》今晚報道，翻查電影檢查監督分級資料庫顯示，不論是片名、導演名、或者過去90日，都沒有相關影片的評級紀錄，報道稱有關影片仍在申請電檢，原定本周五（23日）才可領取上映「核准證明書」，變相涉嫌「偷步公映」。報道指兩年前同一宣傳片《守城》，最近補辦電檢申請後，也在本周五才獲批上映「核准證明書」。

電影管理處：警察總部播映《守城前傳》不受約束

電影、報刊及物品管理辦事處則指，根據香港法例第1章 《釋義及通則條例》，任何法例除非明文訂定或其必然含意顯示該法例須對政府具約束力，否則對政府不具約束力；因此電影檢查條例（第392章）對政府不具約束力，並不適用於政府放映的影片，亦即警方於警察總部就《守城前傳》的放映並不受約束。

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警方申「核准證明書」 便利公眾申請授權戲院播映

至於為何仍申請「核准證明書」，據了解，警方估計周六晚在無綫電視放映影片後，會吸引公眾人士向警方申請授權播片，故警方亦已呈交電檢申請，便利有興趣人士向警隊借用影片並在電影院向公眾播放，料周五會通過電檢。

另外，就在電視上放映，持牌電視台需要按《廣播條例》就所有內容作尺度評估，以決定內容適合在哪個時段播出。據悉，《守城前傳》經評估後，適合在晚上9時半後播出，合乎相關規定。