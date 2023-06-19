餐具禁膠｜台灣企業承擔責任　全家引循環杯領消費者減塑到立法

【餐具禁膠系列三之一：推動禁膠責任誰屬】政府最快在今年第四季率先禁止餐飲處所向顧客提供膠餐具（即發泡膠餐具、膠刀、膠叉、膠碟、飲管等）、膠杯及膠餐盒連蓋等，同步還禁售膠餐具，違者最高罰款10萬元。

改變近在眼前，環保團體形容本港減塑情況是「每個人都係等緊答案，唔係揾緊答案」，認為消費者之所以慣用「即棄」產品，是源於企業的「創造」，影響大眾在生活上的選擇，解鈴還須繫鈴人，企業應自行尋找塑膠用具的替代品。

要從零走到一，鄰近城市台北，帶頭推動減塑的，不是政府，亦非環保團體，而是在商言商的企業，並且由非常「貼地」的便利店做起。台灣全家便利商店（FamilyMart）率先引入「循環杯」借還服務，初創公司「環海淨塑」負責清洗，逐漸擴展至全台十分一的分店參與。有了成功經驗後，「全家」邀請其他餐飲企業組成「循環杯大聯盟」分擔物流成本，推動更多市民習慣使用「循環杯」。

這套由商界帶動民間減少使用即棄餐具的做法，至去年台灣推動「重用杯法案」時，奠下基礎。

《香港01》親赴台北，以系列報道，當地企業如何與初創公司合作引入循環杯借還服務，降低成本吸引消費者減塑，再看政府如何以法規禁膠。



▼全家引入循環杯 東亞首個連鎖便利店減塑示範▼



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台灣的第一步：小商圈先行 以優惠驅動

「我們現在一年大概賣2億杯飲料， 因為現在願意帶環保杯（自備飲料杯）的人已經到兩成了，換句話說，一年大概就是少了4,000萬（杯）的垃圾……竟然一年原先製造這麼多的廢棄物，可以透過推動去減少，我覺得那個就是我們應該要負起的責任。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，相信社會上有一群人重視環保之餘，亦重視便利，外出或懶得自備飲料杯，餘下八成消費者，則是店內借用循環杯的潛在客戶。她認為社會對循環杯借用服務有所需求亦有市場，只是因為消費者對服務的認知仍不足，所以沒有跨出第一步。

全家在台灣的分店數目超過4,000間。去年3月，全家宣布於400間門市提供循環杯借還服務，成為東亞首個大規模引進循環容器的連鎖便利店。此前，全家早於2019年在小琉球推行；兩年後，則先後於市政府大樓的半封閉式商圈及台中的小商圈推廣，由於商圈分店的密集度高，創造了循環杯「A店借，B店還」的便利性。

全家便利店在台灣到處可見，非常「貼地」，全台十分一分店有提供循環杯使用。（香港01圖片）

吳采樺指，年輕族群相對較為重視企業是否實踐環保行動，不過真正願意為環保花錢的卻是年長市民，估計與經濟條件有關。她坦言，無可避免需要以優惠驅動消費者借用循環杯。同時，優惠的存在也令店員更有機會推廣， 鼓勵消費者首次使用循環杯，認為優惠必須維持：「可能不能取消，因為我們還是希望『量』先要建立起來，才有辦法講下一步。」

成本何價？

「全家」使用的循環杯由環保企業「環海淨塑」製造，去年開始合作推行「PlastiCircular 塑環真®循環杯行動」。市民只需要以LINE於官方帳號註冊為會員，在全家購買飲料時掃描二維碼，則可使用該店提供的循環杯盛載飲料。消費者使用完畢後簡單清洗，3天內將空杯歸還至任何一間合作門市。

▼台灣全家借還循環杯三部曲▼



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「全家」需要承擔每月向「環海淨塑」租借服務的成本，推行店鋪的數量愈多，費用愈高。吳采樺指，引入循環杯服務比起使用一次性紙杯，成本高出5倍以上，最大原因是目前使用循環杯的人數不夠多，未能達致規模經濟效益。

組聯盟分擔物流成本 保產業鏈

已用過的循環杯需交還「環海淨塑」的廠房清洗消毒，通過品質檢驗之後，再送回各分店，物流成本是部份小型企業未能起步的原因。有見及此，全家於今年4月與6大產業、8大品牌，包括炸雞店及早餐店，組成「循環杯大聯盟」，令其他企業可沿用「全家」的物流體系引入循環杯借用服務。吳采樺說，引入循環杯借還服務初期，使用人數一直維持低位，直至可借可還分店數目增至400間，借還循環杯的人數才有所提升，有感便利是拉高使用服務人數的關鍵原因。「循環杯大聯盟」成立之後，使用人數上升逾兩倍，趨勢持續向上，亦有更多市民得知循環杯借還服務。

如果我們循環杯，我們先不要想說到兩成，如果哪一天我們循環杯可以推動到一成就好，等於又再少了2,000萬，加起來就少了6,000萬（一次性杯子）。我覺得這個是我們可以去努力的目標。 全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，未來持續推動循還杯借用服務，希望餘下八成消費者之中，至少一成消費者會借用循環杯。（陳葆琳攝）

「我們其實是看到那個循環杯的產業鏈，很怕它斷鏈。」她表示，倘循環杯使用人數長期不增，提供循環杯租借服務的初創公司未能獲利，投資過千萬的循環杯清潔線難以生存下去，產業鏈斷鏈亦令企業難以達到政府對於循環杯使用的要求。吳采樺坦言，過往只是使用一次性飲料杯所創造出來的廢棄量很高，未來持續推動循還杯借用服務，希望至少一成消費者借用循環杯。

環團：「即棄」銷售模式是企業創造

綠色和平香港辧公室減廢項目主任譚穎琳強調，源頭減廢不只是消費者責任，縱然企業在減塑上需要花很大的力量作出轉變，但是著重「即棄」的銷售模式，本來就是由企業創造出來，銷售模式影響了我們生活的選擇，「線性經濟」由生產設計直至銷售，均涉及環境成本，源頭減廢對於他們而言並非額外要求，只是他們本來應該負擔的生產者責任。

佢（商家）只係話畀你聽，前面嗰杯咖啡好靚，即棄嘅嘢好衞生好美麗，都係啲marketing（行銷策略）嘅打造，但後面嘅環境成本，對於海上嘅污染，環境嘅污染，甚至係講返我哋社會一路都承擔緊嘅，就係堆填區嘅價錢、每次運垃圾嘅費用，其實呢啲都係我哋嘅納稅人，其實我哋每個人都付出緊嘅代價。點解呢樣嘢會出現，都係因為生產者嘅責任。 綠色和平香港辧公室減廢項目主任譚穎琳

她形容本港減塑的情況是「每個人都係等緊答案，唔係揾緊答案」，各界反映沒有替代品之時，企業亦應有責任自行尋找解決方案，認為連鎖式企業應先行出第一步。譚穎琳說，企業投入資源引入重用系統是無可避免，亦需撥備資源了解本港消費模式。她指，重用餐具的成本起初通常不菲，但即棄餐具價錢之所以便宜，也是因為多年來經過反覆設計、生產及量化。

一次性產品未反映環境成本

綠色和平台北辦公室減塑專案主任張凱婷指，企業只是把原本採購一次性紙杯作為盛載咖啡容器的費用，用以購買循環杯借還服務，「紙杯，為甚麼會說它的成本會跟這個（循環杯服務）差那麼多，是因為其實他們的一些環境的成本，是沒有被反映在這個產品上面。」她相信，未來一次性產品的費用也會越來越被具體化，可重覆使用的產品的費用應該如何分擔，是未來的討論項目。