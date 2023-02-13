李家超總結中東之行：香港復常之路勢不可擋

行政長官李家超總結上周結束的中東之行，指隨着香港與內地全面通關，對海外全面開放，香港的經濟動力及活力正在增速，特區政府抓緊時機外訪，說好香港故事，開拓發展機遇，形容香港全面復常之路勢不可擋。



李家超在《大公報》撰文總結中東行程，形容此行是友誼之旅、推廣香港優勢之旅和開拓機遇之旅。他提到，沙特和阿聯酋是世界上最具活力的經濟及創新中心之一，訪問團與當地不同人士接觸，為香港擴闊聯繫網絡，將香港與中東地區的關係帶到新的高度。

他形容中東之行成果豐碩，香港與沙特和阿聯酋的企業和機構，交換了13份合作備忘錄或合作意向書，涵蓋金融、創新科技、交通和能源等範疇。他稱，會跟進與沙特政府有關促進和保護投資協定的商議，及與阿聯酋政府有關綠色和可持續金融合作備忘錄的商議。另外，金管局上半年將有高級財經代表團到中東進一步拓展商機。

此外，李家超歡迎內地公布，將於本月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注，以便利大灣區內地人才南下來港，進行指定領域交流訪問，他相信措施將促進區內人才互動，為香港以至整個大灣區注入更大發展動能。