卸教鞭在即　港大張志偉稱麻醉科也重醫患溝通：唔係病人瞓咗就算

許多人將麻醉科醫生稱為麻醉師，也有誤解麻醉科醫生只負責下麻醉藥不應稱為醫生。投身大學工作數十載，港大麻醉學系臨床教授及系主任張志偉決定今年退下火線，轉戰私人市場。臨別在即，他接受問訪時反駁麻醉科醫生不用與病人溝通、也未必必需懂廣東話說法，張強調麻醉科醫生與病人溝通十分重要，慨嘆普遍市民對專業認知存誤解，「坊間以為我哋畀病人瞓咗就算，其實唔係。」離開教與授崗位後，他仍會心繫麻醉學系科，期望港大可以給予更多資源，市民亦可對麻醉科醫生有更多認識。



多年來推動大眾認識 張志偉嘆：好多人仲唔知麻醉科醫生做咩

「好多人都唔知麻醉科醫生係做啲咩，係認知嘅問題。」訪問之時，討論區正有帖文討論麻醉科醫生只負責下麻醉藥不可以稱為醫生。對於社會種種對麻醉科醫生的看法，張志偉慨嘆，多年來推動大眾對麻醉科醫生認識，惜一般人的認知仍停留在很多年前，甚至存在誤解，「好多坊間以為我地比病人瞓咗就算，其實唔係。」

麻醉科醫生在「圍手術」有重要角色 沙士新冠也有入ICU救人

他解釋，醫學進步，麻醉科醫生在整個「圍手術」過程有重要角色，包括在手術前評估病人和術前準備，手術中負責麻醉及監察病人情況，以至術後情況跟進和處理、痛症管理等，「廿幾年前嘅麻醉科，病人瞓咗就算，瞓咗醒返，手術之後痛唔痛都未必理，但今時今日已好唔同。」他補充，深切治療及疼痛處理也是從麻醉科引伸出來的專科，而當沙士及新冠肺炎時，麻醉科醫生亦要到深切治療部救人。

反駁麻醉科醫生不用與病人溝通之說：問唔到答唔到有咩事點算？

普羅大眾以外，醫管局在海外聘請醫生時，也曾提到麻醉科醫生大部份時間都不用與病人溝通，故不需要懂廣東話，張志偉卻說，麻醉科醫生與病人的溝通是十分重要，「可唔可以就咁簽個同意書呢？有啲嘢問唔到答唔到，有啲咩事點算呢？」

他強調，並非指不懂廣東話不能在港當麻醉科醫生，也明白如人手不足無辦法都要引入海外醫生，但若不諳廣東話，便可能麻煩到護士幫忙協助翻譯，「不過如果連服務都提供唔到，咁就一定引入（海外醫生）㗎啦。」

麻醉科專科學院積極研究可否認可更多麻醉科專科資歷

他補充，各地對於麻醉科的專科資歷要求的培訓都不同，如澳洲、英國及紐西蘭則十分類似，但美國的培訓則已與香港很不同。他表示，麻醉科專科學院已積極研究可否認可更多麻醉科的專科資歷，如提供一些額外培訓以滿足本地的資歷要求。

港大麻醉學系系主任張志偉慨嘆，現時醫學生對工作的態度已很不同，不少在考獲專科一兩年後做轉戰私營市場。（資料圖片）

醫管局及大學人力資源架構如「金字塔」難挽人才 張志偉：止血都重要

作為港大麻醉學系系主任，他感慨現時醫科生不少在考獲專科一兩年後做轉戰私營市場，而醫管局及大學人力資源架構如「金字塔」，晉升難是因素之一，「招聘人才重要，但止血都係重要。」他以自身在大學工作多年為例，認為大學做的事不比醫管局少，但薪金卻比醫管局少，形容如果不是有心好，難會選擇在大學工作。

他亦提到，即使麻醉科學系很受歡迎，惟資源一直不多，「我讀書時教麻醉科嘅有4個人，都𠵱家都仲係4個人。」慶幸的是，他指現任的港大醫學院院長劉澤星十分支持麻醉學系科，亦有給予更多資源麻醉學系科去找人才。

身體現警號決轉戰私人市場 張志偉：唔捨得呀

投身大學工作數十載，.在臨床、教學上均全力以赴，張志偉的身體亦出現警號，故決定在今年退下火線，轉戰較為輕鬆的私人市場，「真係好攰，咁多年都無咩假放。」不過，即使離別在即，張志偉仍心繫麻醉學系科，期望港大可以給予更多的資源予麻醉學系科，而市民亦可以對麻醉科醫生有更多認識。他又透露，由於人手不足，他在港大教學的工作亦不能完全放下，仍在商討是否以兼職形式續在港大教學，「唔捨得呀，喺到做咗咁多年。」