屋宇署辦講座講解室內裝修注意事項　本月另辦兩場講解樓宇圖則

將軍澳日出康城早前爆出有單位拆除部分主力牆，屋宇署要求業主還原，事件引起社會關注。屋宇署今日（11日）聯同多個專業團體合辦「住宅室內改動及加建工程須知」講座，逾1,200位市民透過實體和線上方式參與。



此外，因應市民查詢如何辨識樓宇批准圖則上的基本資料，如結構牆位置、廚房耐火建造等，屋宇署將於7月24日及28日舉辦兩場「批准圖則的基本認識」專題講座。



屋宇署今日聯同香港建築師學會、香港工程師學會結構分部及香港測量師學會，合辦住宅室內改動及加建工程須知講座，為市民講解室內裝修工程過程中應注意的有關事項，以及《建築物條例》的相關法定要求。

是次講座除屋宇署代表外，有多名講者按其專業範疇，就相關住宅室內改動及加建工程提供清晰解說及適切的專業意見，包括香港建築師學會會長陳澤斌及本地事務部委員盧宜璋、香港工程師學會結構分部副主席鄧作基及榮譽秘書陳世平、香港測量師學會建築測量組主席張文滔，以及香港測量師學會前會長何鉅業。

屋宇署指，因應市民查詢如何辨識樓宇批准圖則上的基本資料，例如結構牆位置、廚房耐火建造等，將於7月24日及28日舉辦兩場免費的「批准圖則的基本認識」專題講座。

署方強調，如欲進行樓宇改動及加建工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。建築專業人士及承建商亦須詳細查閱批准圖則及其他相關文件，以及檢視《建築物條例》的相關規定和需否先得到屋宇署的批准才進行有關工程，以確保住客及樓宇安全。