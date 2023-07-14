上半年訪港旅客人次約1300萬　上月內地客約216萬　按月跌5.7%

旅發局今日（14日）公布6月初步訪港旅客數字為275萬人次，日均旅客量約9.2萬人次，累計今年頭半年錄得約1,300萬旅客人次訪港，當中約1000萬為內地旅客。不過，單月計，6月訪港內地旅客數字約為216萬人次，較5月約229萬人次減少約5.7%。旅發局指，旅遊業下半年會繼續穩定復蘇，但復蘇步伐仍會受航空運力﹑環球經濟﹑外幣匯率等不同挑戰影響。



▼5月1日 天星碼頭及廣東道名店現遊客人龍▼



+ 10

2023年6月訪港旅客初步數據（旅發局）

旅發局公布今年6月訪港旅客數字初步數據，6月整體到訪旅客約有275萬人次，日均旅客量約9.2萬人次，累計今年頭半年錄得約1,300萬旅客人次訪港，當中約1000萬為內地旅客，佔整體近八成。

對比5月的初步數據，5月訪港旅客數字為274萬人次，即6月的整體到訪旅客人次略為上升。不過，在內地旅客方面，6月訪港的內地旅客數字有約216萬人次，較5月約的229萬人次有所減少。

2023年5月訪港旅客初步數據（旅發局）

旅發局表示，會繼續加強在各個客源市場的宣傳推廣，繼續「Hello Hong Kong（你好，香港）」的宣傳工作，並透過舉辦不同大型盛事，以及支持城中國際盛事吸引旅客訪港。旅發局展望本港旅遊業下半年會繼續穩定復甦，但復蘇步伐仍會受航空運力、環球經濟、外幣匯率等不同挑戰影響。

▼旅發局早前公布未來舉辦的活動▼

