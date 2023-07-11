勞審判Zeek與配送員有僱傭關係　勞工組織：其他平台送遞員或適用

快遞平台公司Zeek（斑馬到家）去年拖欠員工工資，勞資審裁處今年5月裁定Zeek與六名配送員與存在僱傭關係，Zeek須支付欠薪、代通知金、假期工資等。在11項決定是否有僱傭關係的因素中，法官認為有多項均指向雙方有僱傭關係，包括Zeek對配送員有高度控制權、Zeek所提供的電子平台程式屬關鍵工具，配送員只是使用相關工具等。



香港基督教工業委員會幹事麥德正指，今次案件相當重要，日後類似案件將「有例可巡」。他認為若借此案的判決重點衡量其他數碼平台與其送遞員的關係：「好多數碼平台（同送遞員）都會跌入去（僱傭關係）。」不過他指勞審過程耗費工人的時間心力，促政府就「平台經濟」訂立相應法例，保障數碼平台勞工。



勞工處回覆指，政府重視相關議題，處方除研究不同國家及地區就保障平台工作者的權益所採取的政策，現正委託政府統計處安排進行主題性住戶統計調查，嘗試收集本地數碼平台工作者情況的數據，會繼續研究合適的措施，以加強對平台工作者的保障。



快遞平台公司Zeek去年拖欠員工工資，勞資審裁處今年5月裁定Zeek與六名配送員與存在僱傭關係，Zeek須支付欠薪、代通知金、假期工資等。（Zeek網頁）

判定Zeek須支付欠薪、代通知金、假期工資等

六名Zeek配送員申索的案件，今年3月下旬在勞資審裁處展開聆訊，至5月29日裁定Zeek與六名配送員存在僱傭關係，Zeek須支付欠薪、代通知金、假期工資等，並須支付2名配送員的訟費，補償他們為處理申索的付出。

勞資審裁處法官根據11項因素作裁決，包括誰有控制權、誰提供工具、可否聘用替工、是否透過管理獲得利潤、有沒有投資及管理的責任、是否被視爲公司的一份子等。

勞資審裁處法官根據11項因素作裁決。（香港基督教工業委員會網頁）

法官：電子平台程式屬關鍵工具

據外賣員權益關注組的紀錄，11項因素中有多項，法官認為均指向僱傭關係。以控制權為例，法官認為Zeek有高度控制權，如配送員上班要登入電子平台程式，程式會監控配送員的運輸路線及送達時間，顯示配送員受僱成分高。

此外，法官都指出，Zeek所提供的電子平台程式屬關鍵工具，配送員只是使用相關工具，以聯絡客人、完成配送服務，這點也指向雙方有僱傭關係。

仍有逾百Zeek配送員追薪 工會指判決變「有例可循」

香港基督教工業委員會幹事麥德正指，現時仍有逾百名Zeek的配送員正在追薪，今次的勞審案件相當重要，認為是一個示範，日後類似的案件將「有例可循」。他表示，在這次判決後，收到更多Zeek配送員的求助，同時也有另外兩個外賣平台的外賣員來求助，當中有不少人是遭平台終止戶口，「中止戶口唔使賠償，咩都無，其實係解僱，跟勞工法例有賠償、有得追討。」

麥德正續提到，是次判決中有多個重點，包括公司對配送員有控制權、電子平台程式屬關鍵工具，是證明僱傭關係的重要指標、配送員不用承擔財政上的風險等，他認為，若借此衡量其他數碼平台與其送遞員的關係，「好多數碼平台（同送遞員）都會跌入去（僱傭關係）。」

不過，他也指出，勞審過程需時，工人要提供證明，並作很多解釋及講述，對工人而言絕非易事，也耗費時間心力，促政府要就「平台經濟」訂立相應法例，保障數碼平台勞工。

他提到，據平台勞工們的意見，相關法例應保障他們享有工資水平保障、病假、有薪假期，並受職安健條例保障，如遇上工傷，也應要求公司作出與《僱員補償條例》規定保障程度相若的賠償，「未必要完全將傳統勞工法例抄入去，但要有相應法例去應對平台經濟。」

勞工處：正收集本地數碼平台工作者數據

勞工處回覆指，數碼平台發展迅速，政府對相關議題十分重視。處方除研究不同國家及地區就保障平台工作者的權益所採取的政策，現正委託政府統計處安排進行主題性住戶統計調查，嘗試收集本地數碼平台工作者情況的數據。處方稱會繼續研究合適的措施，以加強對平台工作者的保障。

處方也提到，會循不同途徑，加強宣傳及促進公眾了解僱員與自僱人士的分別，為有需要的人士提供諮詢及調停服務，以及採取積極的執法行動，以保障合資格僱員的法定權益。