康文署擬設舞台工程四級制　業界憂製作費增　料實際運作會出問題

MIRROR演唱會巨型屏幕墜下事故發生一年，康文署早前舉行業界簡介會，擬為轄下場地的舞台工程設四級制，其中涉及非常複雜及飛人高空表演的C+級工程、如涉10場或以上演出，須經獨立第三方審核。



有舞台業界工會表示，舞台工程四級制下，B級、C級及C+級的舞台製作，均需不同程度的工程師認證，相關要求會令表演製作費大增，中小型劇團難以負擔，又形容署方似想將舞台業界「工程師化」，預料實際運作時會出很多問題。



有工程師則在同一節目稱，相信署方提出相關四級制是想「投石問路」，現時仍屬諮詢階段，而有個別級別舞台工程或須經獨立第三方審核，其用意是想藉第三方把關，盡量刪除安全隱患，「但係咪真係要咁做，就要業界去反映。」



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香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒表示，據康文署簡介會上所講，四級制下屬B級、C級及C+級的舞台製作，均需不同程度的工程師認證，相關要求會令表演製作費大增，其中B級的製作費用由數千元起，C級及C+級的製作費用更達五位數字，對於中小型劇團而言，數萬元或已是整個演出的預算，是難以負擔。

他又形容，署方似想將舞台業界「工程師化」，惟業界不同持分者討論，均會認為工程師接受工程訓練做建築，其專業認證無可否定，惟他們並無接受舞台製作訓練，「𠵱家係用外面嘅一個專業，去規管我哋舞台業界嘅專業。」

他明言，預料實際運作會出很多問題，如舞台設計很多時有獨特性，需要顧及藝術取態及觀眾體驗，「而喺工程上面，係無教授佢哋呢樣嘢。最終工程設計、規管嘅演出，係咪觀眾享受得到嘅做法，我哋非常質疑。」

香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒。（香港舞台技術及設計人員協會網頁）

陳力恒指，以往做法無劃一規矩，場地會與主辦方開技術會議，因應風險提出不同要求，惟新規定下則會變成「一刀切」，他舉例說以往做《小飛俠》這劇目，舞台設計可以是涉及很多吊掛、非常複雜的設計，也可以採用較簡單的滑輪裝置，而這兩種做法未來均會跌入C+級製作，需付高昂費用找工程師做報告。

他也提到，以往多合作、較熟悉舞台製作的工程師只有數位，而在MIRROR演唱會事故後，很多工程師不敢接相關生意，即使找到工程師，合作期間工程師都發現自己不熟知舞台製作，有時甚至會反過來，由業界教工程師要注意的事項，「原來搵個工程師，唔係佢畀指引你 ，而係業界同佢講要注意咩事項，署方指引就變到好諷刺。」

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成在同一節目則指，署方提出舞台工程四級制相信是想「投石問路」，現時屬諮詢階段，希望舞台業界、工程界、監管機構一同討論，「睇下用者困難喺邊到、檢查人員有咩要注意。」

他又指，安全涉及很多因素，當中或有很多隱患，「安全好難話一筆過解決到隱患。」如果能刪除相關隱患便應刪除，如不能刪除也要盡量降低相關危害，有級別的舞台工程或須經獨立第三方審核，其用意也是在於藉第三方把關，盡量刪除隱患，「但係咪真係要咁做，就要業界去反映。」

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