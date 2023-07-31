西貢鯨魚｜漁護署委海洋公園解剖查死因　研製標本供科研用途

西貢布氏鯨不幸身亡，漁農自然護理署與海洋公園保育基金今日（31日）傍晚已打撈鯨屍上躉船。漁護署晚上表示，已委託海洋公園為屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因。署方會為經解剖後的屍體，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。



漁護署表示，自有鯨魚本月中旬出現於西貢水域以來，一直聯同其他部門在鯨魚出沒的海域巡邏，多個部門連日出動6艘巡邏船，在大範圍巡邏，並向附近水域的觀光船發出勸告，過去的周末在有關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。



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有關解剖工作可能需時數天 結果將用以制定日後方案

漁護署今日公布，署方與香港海洋公園保育基金已安排打撈今天在西貢牛尾海發現的鯨魚屍體，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。署方表示，由於香港水域水深較淺，出現布氏鯨為相當罕見的情況，解剖結果將有助了解鯨魚的行為和生理、以及具體死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案。

多個部門連日出動六艘巡邏船 指觀鯨活動已大幅減少

漁護署指，自有鯨魚本月中旬出現於西貢水域以來，漁護署夥拍海洋公園相關專家一直密切監察有關鯨魚的健康狀況，並聯同其他部門在鯨魚出沒的海域巡邏。為避免鯨魚受到滋擾和驚嚇，漁護署人員更在西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民不要出海觀鯨及避免進行水上活動。多個部門連日出動6艘巡邏船，在大範圍巡邏，並向附近水域的觀光船發出勸告，以及過去幾天勸喻船隻，尤其是快速船隻離開鯨魚曾經出沒的水域。過去的周末在有關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。

漁護署表示，對今天在牛尾海附近發現鯨魚屍體感到惋惜。海洋公園會解剖鯨魚的屍體作為研究，經解剖後的屍體，漁護署會作合適的安排，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。