曾打敗葉傲冬前區議員陳梓維　離職未還華為手機等7物　被追1.5萬

前油尖旺區議員陳梓維，被指在離職後未有按相關規定交還以公款購買的手提電腦和智能電話等7件物品，或以回購價購回物品。律政司早前入稟小額錢債審裁處，向其追討逾1.5萬的相關欠款。案件原定今（11日）作簡短提訊，陳梓維缺席聆訊，審裁官押後至11月16日證案



申索人為律政司司長，被告為陳梓維。

陳梓維以政治素人身份，在2019年油尖旺區選中擊敗民建聯的葉傲冬成為區議員。(資料圖片)

陳梓維在2019年的區議會選舉曾打敗民建聯的葉傲冬，曾被網民形容是現代版「大衛打敗哥利亞」。(詳看下圖)

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申索書指，根據《有關香港特别行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，區議員在離任後一個月內，必須把以實報實銷開支購置的物品，交回區議會秘書處，或可以折舊價或原價的 5%購回。

曾用公款購買華為及Iphone等物品

陳於2020年2月至8月曾簽署「開設辦事處開支償還款額申領表」，向署長申領購買一部ASUA手提電腦、華為智能電話、MacBook及IPhone等共7項資本物品的費用，並獲發放合共港幣26676元。

陳於 2021年 7月 12 日離職，但秘書處仍未收到陳歸還上述7項物品，或申請以15707元購回物品。儘管申索人多番催促，陳仍然沒有繳付款項，遂入稟申索追陳15707元。

案件編號：SCTC 26086/ 2023