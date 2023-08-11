《男排女將》力圖原型力臻與另4球會被DQ　法庭裁定排總決定合法

五間本地排球會，包括電視劇《男排女將》中「力圖」的原型力臻排球會，於前年遭排現屆總董事局「DQ」，把其正式會員資格降為準會員。五間本地排球會質疑現屆總董事局的做法屬越權，違反排總的組織章程細則，要求法庭頒令五間本地排球會屬正式會員。高等法院法官聽取陳詞，今(11日)頒判辭，指現屆董事局有權重新檢視決定，其決定沒有違組織章程細則，裁定五間排球會敗訴，並要支付辯方訟費。



原告為代表仁濟排球會的陳健達、代表ALPS體育會的呂紹豪、代表力臻排球隊的葉鳳儀、代表青龍排球會的黃家其及代表葵青女子排球隊的林鎮國，被告為香港排球總會有限公司，及排總現屆董事局9名成員。

其中一隊涉案球隊力臻，在女教練葉鳳儀帶領下，由丙組升至甲組，其故事曾被拍成電視劇《男排女將》。(詳看下圖)

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上屆董事局批准現屆卻說不

原告指排總的上屆董事局於2020年12月，批准本屬排總準會員的五間排球會，成為正式會員，但因有其他會員投訴，指批准成為正式會員的準測欠透明，現屆董事局遂索取法律意見。法律意見指現屆董事局有權力重新檢視決定。

現屆董事局於2021年4月通過決議，撤回批准五球會成為正式會員的決定。五間排期會不滿決議，要求書面解釋，其後獲回覆指，認同批准成為正式會員的準測欠透明，並將就此進行跟進。

原告指董事局決議欠透明度

五間排球會遂於去年入稟，要求法庭頒令他們成為排總的正式會員，又認為現屆董事局的做法越權，違反排總的組織章程細則。

五間排球會的大律師審訊時指，現屆董事局通過決議時欠透明度，沒有讓五間排球會表達意見，又引述組織章程細則的條文列明，受影響的會員會獲通知出席會議等。

官指原告引用條文不適用

法官在判辭指，原告引用的條文是處理取消會員資格，是次決議只是把五間排球會由正式會員，變成準會員，現屆董事局在回覆五間排球會的信件中，亦有邀請五間排球會重新申請成為正式會員，故認為該條文在本案中並不適用。

現屆董事局有權重新檢視決定

法官亦指，組織章程細則列明董事局管理排總的事務，包括可審議相關的政策，組織章程細則亦有條文指，成為排總會員需得董事局的批准。法官因此認為，現屆董事局有權處理涉案投訴，並重新檢視決定，故裁定是次決議未有違反組織章程細則，並裁定原告敗訴。

案件編號：HCMP960/2022

力臻的故事曾被拍成電視劇《男排女將》。(詳看下圖)