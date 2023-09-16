團體揭獨立屋疑僭建霸官地　甯漢豪被問部門為何不知：我唔會咁講

一場世紀黑雨意外揭發三間紅山半島獨立屋均有僭建，本土研究社之後整理本港多個獨立屋屋苑地權狀況，更發現全港至少有173間獨立屋懷疑有霸佔官地情況，惹政府部門未有盡力執法之疑。發展局局長甯漢豪今日（16日）回應指，巡查要以風險為本：「當大家話點解某一個組織睇到，我哋（政府）睇不到，我就唔會咁講，倒返轉，其實有好多執管個案政府部門係做緊嘅，我唔會話點解政府部門做緊，你又睇唔到呢？」



甯漢豪指，屋宇署每年執管個案逾萬宗，主要擺放的力度是市區及密集的高樓大廈，因風險較大，她承認獨立屋非屋宇署工作重點，但每年亦有主動巡查清單，曾巡查沙田及大埔的獨立屋屋苑，而屋宇署會再審視工作優次，包括面向海及斜坡附近的獨立屋，署方及地政總署亦會很快展開就紅山半島主動巡查。



▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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甯漢豪今日在港台節目《星期六問責》被問到過去有僭建及佔用官地個案未被執法時，否認是政府人員失誤，她指處理相關問題有緩急排序，不是一日或者一年可清理所有個案，有時甚至舊個案未清，又有新個案。

甯漢豪：不同團體及市民皆有舉報

世紀黑雨後，民間團體本土研究社周三（13日）發表調查報告，發現全港至少有1有173間獨立屋疑有霸佔官地的情況，成員陳劍青之後表示部份霸佔官地個案的時間長達22年，質疑政府在執管工作上持雙重標準。對於本研社調查，甯漢豪稱不同團體及市民皆有舉報，排序上難稱因為某個團體看到便先處理。

8月17日，鄉議局舉行「北部優質生活和發展機遇座談會」，甯漢豪發表演講。（夏家朗攝）

甯漢豪形容政府與民間組織是協力工作：我唔會話點解政府部門做緊，你又睇唔到呢？

在港台節目後被問到為何有民間團體發現相關情況，當局沒發現時，甯漢豪回應指：「當大家話點解某一個組織睇到，我哋睇不到，我就唔會咁講，倒返轉，其實有好多執管個案政府部門係做緊嘅，我唔會話點解政府部門做緊，你又睇唔到呢？其實大家可能都係一個協力工作，政府部門睇到嘅、政府部門跟進，大家睇到嘅，我哋都多謝大家，畀資料我哋，我哋都會積極按序跟進。」

甯漢豪指獨立屋非屋宇署工作重點 署方會再審視工作優次

甯漢豪又指，屋宇署每年執管個案逾萬宗，主要力度是市區及密集高樓大廈，因風險較大，她承認獨立屋非屋宇署工作重點，但每年亦有主動巡查清單，曾巡查沙田及大埔的獨立屋屋苑，而屋宇署會再審視工作優次，包括面向海及斜坡附近的獨立屋，署方及地政總署亦會很快展開就紅山半島主動巡查。

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼

