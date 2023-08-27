買體檢套餐前　認清癌症指數測試不足

每次派消費券，總有不少市民用來支付身體檢查費用。近年體檢套餐都加入檢驗癌症指數（或稱腫瘤標記測試）的血液化驗服務，但部份市民收到報告，一則不懂解讀，二則暗自擔心、徬徨，再做一輪診斷檢查，證實是否罹患癌症、病灶位置以至期數。說到底，單憑血液化驗，難以斷症。筆者最近曾分享癌症指數測試的可取之處，今次簡述其不足，讓公眾知多一點。



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康。

體檢套餐包含的癌症檢查或腫瘤標記測試，是抽取人體血液，化驗是否帶有指定癌症常見的蛋白或抗原。例如癌胚胎抗原（CEA），對應大腸癌或肺腺癌；甲狀胚胎蛋白（AFP）則對應肝癌。現時的血清標記測試，尚涵蓋乳腺癌、前列腺癌等本港常見癌症。

在血液內找到越多這些腫瘤標記，癌症指數就越高，相對來說，罹患癌症的機會較大。對體檢的市民來說，抽血化驗簡單且不費時，也可以了解自己身體狀況多一點，值得一試。不過，這類測試給出的指示，未必如想像般多。

在血液內找到越多這些腫瘤標記，癌症指數就越高，相對來說，罹患癌症的機會較大。不過，這類測試給出的指示，未必如想像般多。(Getty Images)

最先要留意的一點，是血液篩檢癌症測試，尚未有充份醫學實證支持能有助及早診斷癌症、期數以至擴散機會。這是因為癌腫瘤在體內形成後，腫瘤細胞或蛋白才有機會剝落及進入血液循環系統，所以要找出這些標記物，並不容易。但另一方面，人體細胞原本就有部份的相關蛋白，即使被化驗出來，也不一定代表患有癌症。

而且，癌症指數高低，也無助判斷體內的腫瘤是否惡性、直徑大小及大約位置。很多市民未必知道，良性腫瘤也會產生可被篩檢的蛋白或抗原，並反映在癌症指數上。例如前列腺特異抗原（PSA）指數高過4，雖屬偏高，但未能排除前列腺肥大、機能退化等；癌胚胎抗原（CEA）指數高過5，同樣也只是增加醫生對病人患有癌症的懷疑，還有其他如細菌感染、年齡、家族基因遺傳等需待排除。

所以，市民收到報告，甚至聽取醫生解釋後，有機會更加一頭霧水：因為除非指數明顯超出水平（例如數十至數百），否則只能再接受跟進的診斷檢查，準確了解狀況。筆者遇到拿著癌症指數結果的市民，首先需了解他們有否出現典型的癌症症狀，再從其家族病史、生活習慣入手，然後安排診斷檢查，才算準確得出結果。

要驗大腸癌，仍應以大便隱血測試及大腸內窺鏡為首要；市民關心自身健康，多做測試或檢查，值得讚賞，但懂得解讀數據、結果，同樣重要。

最後，讀者也要留意，衞生署的指引下，癌症指數測試並非任何一種癌症的第一線篩查方式。要驗大腸癌，仍應以大便隱血測試及大腸內窺鏡為首要；要驗乳癌，則是乳房X光造影檢查；要驗前列腺，則需接受前列腺特異抗原（PSA）指數後，再做前列腺超聲波掃描及活組織檢驗。市民關心自身健康，多做測試或檢查，值得讚賞，但懂得解讀數據、結果，同樣重要。

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