「雙重癌症」的死亡率會倍增嗎？

最近，天瑜爸爸透露自己手臂患惡性腫瘤，同時也患有原發性肺腺癌，引發社會關注。同一時間罹患多於一種癌症，醫學上很罕見，近期較為人知的，是日本音樂家坂本龍一。癌症治療科技雖然日新月異，「雙重癌症」患者，死亡率不會因此倍增；但筆者相信，像天瑜爸爸或坂本龍一這類病例，日後或會更多。



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康。

大部份的已知癌症，除了家族病史、基因遺傳外，都是病因不明；但我們常說的不良生活習慣，例如煙酒成癮、作息不定時，都會增加罹患風險。

一般來說，如果兩種癌症同時於不同器官出現，醫生會建議先處理當中較為晚期的當中一種癌腫瘤、或者其中一種的症狀明顯較差（例如該腫瘤已導致腸塞、氣促、疼痛等）、甚或病情惡化速度較快的癌症，並在許可的情況下，盡量拖延另一個癌腫瘤的擴散。這些病例並不常見，而且大部份都沒有家族病史或不良習慣。

癌症康復者也要時常留意身體，定時做身體檢查，不要誤信「一生只會罹患一次癌症」的說法。。（視覺中國圖片）

筆者就曾診治一名70多歲、同時患有肺癌四期及前列腺癌二期的病人。大部份情況下，肺癌的殺傷力遠較前列腺癌高。抽取組織及影像化驗結果也顯示，肺癌有轉移到腦部的跡象，所以建議病人集中以標靶藥對付肺部癌腫瘤；並輔以荷爾蒙治療，盡量延緩前列腺癌的惡化速度。

以上例子，闡述了治療「雙重癌症」的優次原則，也反映「雙重癌症」患者不會因此而死亡率倍增。可是，癌腫瘤同時出現在肝、腎、肺等主要器官，當中牽涉的考慮，就非常複雜了。

至於先後罹患不同癌症的病例（與癌細胞轉移無關），反而較常見，而且病人或多或少都有不良的生活習慣。筆者的臨床經驗當中，就有好些吸煙成癮的病人，先患了咽喉癌、治療過後，又被診斷出肺癌。這種情況，較有可能與吸煙有關。

年過40歲的市民，應定期接受身體檢查，盡快建立良好作息，養好身體為上。（Getty/VCG）

當然，原因不明的病例仍佔大多數。最近筆者就診治一位50多歲的女病人，她7年前患過第一期乳癌，接受治療後並且已經康復，近月突然感到下盤骨痛，診斷檢查發現她患上了晚期肺癌，癌細胞轉移至骨骼，現正接受治療。

筆者相信，隨著醫療科技進步，癌症治癒機會更高，也會有更多康復者，數年後再度患癌。這可能與病者的基因、免疫力等有關，也可能是積累已久的生活惡習，逐步蠶食健康。所以，年過40歲的市民，應定期接受身體檢查，盡快建立良好作息，養好身體為上。至於癌症康復者也要時常留意身體，定時做身體檢查，不要誤信「一生只會罹患一次癌症」的說法。

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