亞運足球4強香港對日本｜30年粉絲樂觀撐港隊：打入決賽並唔係夢

香港男子足球代表隊歷史上進入亞運4強。今（4日）晚與日本隊爭入決賽。晚上五時多，已有接近40位市民聚集在奧海城大電視前支持港隊，商場派發「齊撐港隊」標語給予市民，有已支持港足30年的市民表示，對賽果持樂觀態度。



杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

亞運八強，港足以1：0氣走伊朗，歷史性殺入亞運四強。（袁志浩攝）

最支持港隊安永佳 料或互射十二碼分勝負

6時上演4強賽事，傍晚五時多，已有接近40位市民聚集在奧海城大電視前支持港隊。商場派發「齊撐港隊」標語給予市民，支持港足30年的何先生表示，對賽果持樂觀態度。他表示，今晚可能要踢12碼決勝負，因為日本隊有一兩位隊員「好好波」。他又指，最支持港隊的安永佳。

另外自安達臣執教港隊後支持港隊得吳先生表示，希望港隊重現東亞運動會上贏日本隊的一幕。他表示，港隊曾擊敗日本，因此對今次賽事持樂觀，「打入決賽並唔係夢。」

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

香港足總睇波活動詳情：

日期：10月4日（星期三）

時間：晚上6時正開賽，下午5時30分開放入場

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場；地址: 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓）

門票價格：港幣1元

杭州亞運香港足球隊晉級男單四強。（袁志浩攝）

信和集團早前亦宣布，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場四個商場，430吋及540吋大電視將會全程高清直播HOY TV 77台頻道，商場會在熱門場次派發打氣用品及每場派發商戶優惠券。

商場直播一覽：

香港島

中環街市、茂蘿街7號、銅鑼灣廣場二期、中環中心、無限極廣場、北角匯、WORLD TRADE CENTRE、翡翠明珠廣場

九龍

APM、V WALK、海港城、重慶大廈、長沙灣廣場、THE ONE、九龍城廣場、THE FOREST/SPORTS EXPO、樂富廣場、THE TOP、西九龍中心、MIKIKI、荷里活廣場

新界

YOHO MALL、V CITY、天水圍 +WOO嘉湖、POPWALK天晉匯、卓爾廣場、將軍澳中心、東港城、大埔超級城、D-PARK、新城市廣場、上水廣場、荃灣廣場、新都城中心、新都會廣場



杭州亞運香港足球隊晉級男單四強。（袁志浩攝）

康文署18區體育館設「亞運直播區」：

日期：2023年9月23日至10月8日

時間：早上8時至晚上10時半

地點：

港島區

中西區

香港公園體育館 中環紅棉路29號

士美非路體育館 堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓



東區

柴灣體育館 柴灣怡順街6號

渣華道體育館 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓



南區

香港仔網球及壁球中心 香港仔海傍道1號

黃竹坑體育館 黃竹坑道168號



灣仔區

港灣道體育館 灣仔港灣道27號

黃泥涌體育館 跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓



九龍

九龍城區

佛光街體育館 何文田牧愛街18號9樓

土瓜灣體育館 土瓜灣下鄉道66號



觀塘區

彩榮路體育館 觀塘彩榮路58號

鯉魚門體育館 油塘鯉魚門市政大廈2樓



深水埗區

北河街體育館 深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓

深水埗體育館 深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓



黃大仙區

彩虹道體育館 黃大仙彩虹道150號

蒲崗村道體育館 黃大仙慈雲山蒲崗村道120號



油尖旺區

九龍公園體育館 尖沙咀柯士甸道22號

大角咀體育館 大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓



新界

離島區

梅窩體育館 大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓

東涌文東路體育館 東涌文東路39號東涌市政大廈地下



葵青區

林士德體育館 葵涌興芳路176號

青衣西南體育館 青衣涌美路70號



北區

聯和墟體育館 粉嶺聯和墟和滿街9號3樓

保榮路體育館 上水百和路19號



西貢區

香港單車館 將軍澳寶康路105-107號

調景嶺體育館 將軍澳翠嶺路2號



沙田區

美林體育館 沙田大圍美林邨第3期

源禾路體育館 沙田源禾路8號



大埔區

大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

大埔體育館 大埔汀太路13號



荃灣區

荃灣體育館 荃灣永順街53號

蕙荃體育館 荃灣廟崗街6號



屯門區

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 屯門湖山路11號

友愛體育館 屯門興安里3號



元朗區

天水圍體育館 天水圍天柏路1號

元朗體育館 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

