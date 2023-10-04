亞運足球香港對日本｜穿港隊球衣、披區旗入戲院撐港足：今晚要贏

杭州亞運，香港足球代表隊歷史性晉級亞運男子足球四強，今日（4日）傍晚6時鬥日本隊爭入決賽，香港足總今晚將會在銅鑼灣英皇戲院舉行$1睇波活動。有市民身穿港隊球衣，帶着區旗到場，笑言「搶到波飛只係小開心，最大開心都係今晚要贏，今晚贏先至係大開心」，希望佢對關關難過關關過。賽事開始後，現場氣氛高漲，每一次港隊球員成功搶球，現球迷都會歡呼，儘管未能成功入球，但每次港隊球員射球，觀眾都會拍手支持，又會大叫球員姓名。



足總英皇戲院辦「睇波」撐港足派對 300座位全滿座

香港足球代表隊於杭州亞運男子足球項目打入四強，為亞運史上最佳成績。港隊今日再出戰，對手是上屆亞運銀牌得主日本。足總於銅鑼灣英皇戲院舉辦「睇波」派對支持港隊，吸引不少球迷入場觀看賽事。現場設約300個座位，全部滿座，大會於戲院內提供爆谷，供入場人士享用。立法會議員鄭泳舜及足總副主席、民政事務局前局長徐英偉亦有到場支持。

下午五時許，已有不少市民在戲院外等候，當中不乏穿着港隊球衣市民。伍先生一下班便趕過來，身披區旗到場。他稱已支持港隊30年以上，今日只能隻身支持，皆因入場門票一票難求，但他不敢孤獨，並指「全人都係港隊嘅粉絲，梗係開心啦。」他笑言，「搶到波飛都只係小開心，最大開心都係今晚要贏，今晚贏先至係大開心。」他說，如果今晚港隊贏波，下次會再帶更多裝備支持。

他說，儘管牌面實力日本勝算較大，但希望港隊「關關難過關關過」，之前打敗伊朗及巴勒斯坦，今晚需視乎臨場發揮，希望港隊今日港隊再展現驚喜。

20歲方同學：呢隊香港隊可以創造奇蹟

年僅20歲的方同學帶同三名同學到場，「始終都係香港人吖嘛，梗係撐返自己地方嘅球隊」。他身穿上年港隊球衣，坦言香港走到這一步已經很不容易，但每一場表現都有驚喜：「我始終對呢對香港隊有期望，因為我覺得呢對香港隊可以創造奇蹟。」

杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

亞運八強，港足以1：0氣走伊朗，歷史性殺入亞運四強。（袁志浩攝）

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香港足總睇波活動詳情：

日期：10月4日（星期三）

時間：晚上6時正開賽，下午5時30分開放入場

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場；地址: 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓）

門票價格：港幣1元

杭州亞運香港足球隊晉級男單四強。（袁志浩攝）

信和集團早前亦宣布，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場四個商場，430吋及540吋大電視將會全程高清直播HOY TV 77台頻道，商場會在熱門場次派發打氣用品及每場派發商戶優惠券。

商場直播一覽：

香港島

中環街市、茂蘿街7號、銅鑼灣廣場二期、中環中心、無限極廣場、北角匯、WORLD TRADE CENTRE、翡翠明珠廣場

九龍

APM、V WALK、海港城、重慶大廈、長沙灣廣場、THE ONE、九龍城廣場、THE FOREST/SPORTS EXPO、樂富廣場、THE TOP、西九龍中心、MIKIKI、荷里活廣場

新界

YOHO MALL、V CITY、天水圍 +WOO嘉湖、POPWALK天晉匯、卓爾廣場、將軍澳中心、東港城、大埔超級城、D-PARK、新城市廣場、上水廣場、荃灣廣場、新都城中心、新都會廣場



杭州亞運香港足球隊晉級男單四強。（袁志浩攝）

康文署18區體育館設「亞運直播區」：

日期：2023年9月23日至10月8日

時間：早上8時至晚上10時半

地點：

港島區

中西區

香港公園體育館 中環紅棉路29號

士美非路體育館 堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓



東區

柴灣體育館 柴灣怡順街6號

渣華道體育館 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓



南區

香港仔網球及壁球中心 香港仔海傍道1號

黃竹坑體育館 黃竹坑道168號



灣仔區

港灣道體育館 灣仔港灣道27號

黃泥涌體育館 跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓



九龍

九龍城區

佛光街體育館 何文田牧愛街18號9樓

土瓜灣體育館 土瓜灣下鄉道66號



觀塘區

彩榮路體育館 觀塘彩榮路58號

鯉魚門體育館 油塘鯉魚門市政大廈2樓



深水埗區

北河街體育館 深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓

深水埗體育館 深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓



黃大仙區

彩虹道體育館 黃大仙彩虹道150號

蒲崗村道體育館 黃大仙慈雲山蒲崗村道120號



油尖旺區

九龍公園體育館 尖沙咀柯士甸道22號

大角咀體育館 大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓



新界

離島區

梅窩體育館 大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓

東涌文東路體育館 東涌文東路39號東涌市政大廈地下



葵青區

林士德體育館 葵涌興芳路176號

青衣西南體育館 青衣涌美路70號



北區

聯和墟體育館 粉嶺聯和墟和滿街9號3樓

保榮路體育館 上水百和路19號



西貢區

香港單車館 將軍澳寶康路105-107號

調景嶺體育館 將軍澳翠嶺路2號



沙田區

美林體育館 沙田大圍美林邨第3期

源禾路體育館 沙田源禾路8號



大埔區

大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

大埔體育館 大埔汀太路13號



荃灣區

荃灣體育館 荃灣永順街53號

蕙荃體育館 荃灣廟崗街6號



屯門區

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 屯門湖山路11號

友愛體育館 屯門興安里3號



元朗區

天水圍體育館 天水圍天柏路1號

元朗體育館 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

