柯士甸工業意外｜港鐵有否責任？孫玉菡：經驗睇主要問題係承辦商

撰文：韋景全
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西九龍柯士甸道西一個地盤周日（24日）發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）在電台節目稱，已開始巡查全港地盤密閉空間，日後不排除要求所有密閉空間工作須向政府部門上報，但未有最後定案。

孫玉菡再指，所有涉事人都要負責任，若有人違例會依法追究及控告。被問到事發地點屬港鐵商場「圓方」，港鐵是否有法律責任，孫玉菡指港鐵在今次事件是涉事地點「佔有人」，即業主，由外聘工程公司負責工程：「佔有人有咩問題都會睇睇，但循以往經驗睇，主要問題都係承辦商。」

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逐層檢視責任　不排除所有密閉空間工作須向政府上報

孫玉菡今早在商台節目強調，根據職安健法例，勞工處不只會追究最前線的判頭，而會審視整個工序流程逐層檢視各人責任，會一直追到大判，又強調所有涉事的人都要負責任，若證明有人違反法例，處方會依法追究及控告。被問到港鐵有否責任，孫玉菡表示港鐵是今次地點的「佔有人」，即業主，工程是聘用了承辦商，根據過往經驗，通常是承辦商出問題。

勞工及福利局局長孫玉菡9月28日在電台節目稱，已開始巡查全港地盤密閉空間，日後不排除要求所有密閉空間工作須向政府部門上報，但未有最後定案。（資料圖片/歐嘉樂攝）

孫玉菡又指，根據已通過、並大幅提高職安健罰則的法例，此類嚴重疏忽事件若掌握證據，會與律政司商討，認真考慮以最新條文的可公訴程序處理，而最高可判罰款1000萬元及監禁兩年。

孫玉菡指，勞工處已開始巡查全港地盤的密閉空間，不排除日後要求所有地盤上報，目前未有最後定案，而同時會探討不同建議，保障工人安全，被問今次意外是個別事件還是普遍現象，孫稱：「我哋要小心睇，當然呢次事件係極其嚴重、都係好罕見，但我哋從每個意外中都要汲取教訓，需要修訂守則就修訂，如果希望宣傳教育再加強情況，想辦法再加強。」

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