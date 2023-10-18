一雙襪子、一把傘子和一份堅持的背後，是一班令我肅然起敬的大英雄！



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



NEATS同事為病人沿路遮風擋雨。

一雙襪子對大家來說，可能是日常衣物的一部分。但穿上一些獨居老人或雙居老人病患者的腳上，就有著不一樣的意義了。原來不少這些長者入院時，可能沒有照顧者或兒女幫助，大多數都沒有帶備襪子保暖。

出院時，負責運送病人的非緊急救護運送服務 (即NEATS) 同事發現這現象，非常有心地建議為沒有穿上襪子而行動又不便的老人家送上一雙，並安排為他們穿上。長者立時展現住院時罕見的微笑，也有些連聲道謝。襪子可以保護長者雙腳在運送過程時，避免遇上不必要的碰撞和磨損，又可以為他們冰冷的雙腳鋪上一層暖心保護衣物。這無名英雄能鼓起勇氣向醫院作此貼心建議，既惠及病人，也是醫院裏上下同工的鼓勵。

一把傘子能為我們遮風擋雨，更體現了NEATS同事和病人風雨同行的情操。基督教聯合醫院正值大型擴建計劃，為配合擴建，醫院不少地方需要改裝或改道，以往運送病人時使用的有蓋通道，都變成露天地方。

NEATS同事運送病人時，看見病人躺在床上要受風吹雨打，他們一手推床，另一隻手自發打著傘子，為病人沿路遮風擋雨，即使自己渾身濕透也不在乎。這情景活現出醫院每一位無論是臨床或是支援同事，都默默地守護著每一個生命。這無名英雄的態度和行為，非常值得我們各人學習。

一雙襪子為獨居或雙居老人送暖。

NEATS團隊還有一份堅持，就是「先服從、後上訴」。同事的行動向來要求團結一致和機動迅速。仍然記得超強颱風「蘇拉」上月襲港時，令香港事隔五年，再次發出十號颶風信號，蘇拉襲港歷時足足接近38小時，比2018年超強颱風山竹時間更長！蘇拉襲港期間，有一大批可出院病人無奈滯留在院內等待路面安全情況下才能回家，但這卻又造成另一批在急症室經醫生診斷後需要入院的病人，要非常耐心等候可以騰空出來的床位去接收他們。

我們這班英勇的運送病人團隊，當超級颱風正逐步遠離本港時，已經在醫院內整裝待發，經一些先鋒隊員在醫院附近沿路駕車巡查，確定道路情況安全後，一聲令下，他們就在短短的一個黃昏，把約等同兩個病房數量可出院的病人，每位都安全送抵家中。沒有團隊的高度服從性、迅速機動性和團結合作性，醫院在惡劣天氣下的病床輪轉也必大受影響。

這精銳部隊中各位無名英雄，對體弱病人的關心、對每個生命的尊重和對服務優先的堅持，非常值得我們聯網每位同事的讚賞和致敬！

可以透過連結或掃描下方二維碼了解更多基督教聯合醫院非緊急救護運送服務的工作https://www.youtube.com/watch?v=j1ZA82oNU7U

可以透過連結或掃描二維碼了解更多基督教聯合醫院非緊急救護運送服務的工作https://www.youtube.com/watch?v=j1ZA82oNU7U&t]

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

