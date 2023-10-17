首階段即棄塑膠品管制明年第二季始實施　謝展寰：仍較最初計劃早

管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》原本擬於今年內實施，但立法會明日（18日）始恢復二讀，政府最新預計明年第二季才可推行。環境及生態局長謝展寰今（17日）指，因立法會審議條例「用咗啲時間討論」法例執行細節及管制範圍，故此只能推遲實施。不過，他表示，仍比最初計劃於2025年開始實施的時間較早，希望各界趁這段時間做好準備。



原計劃2025年推行 本屆政府冀今年實施 最新明年第二季推行

謝展寰指，當局本來計劃於2025年才開始推行即棄塑膠管制，今屆政府認為較慢，故此希望加快至最快今年實施。不過，草案年初提交立法會之後有較多討論，「因為有好多推行嘅細節，好多包含啲乜嘢嘅物品入面，大家覺得需要詳細去參詳」，所以「用咗啲時間討論、執行」。

謝展寰稱草案年初提交立法會後有較多討論：用咗啲時間

他續指，根據立法進程，即棄膠餐具及用品的管制措施需要延至明年才實施，「未必可以咁快，但都比我哋原本預期時候提早超過一年的時間，我相信我哋大家賣盡力啦。」他說，禁膠措施會於法例通過6個月之後生效，希望各界趁這段時間做好準備工作，落實之後可以做得更好，減廢更為成功。

不擔憂與垃圾徵費同期推出

垃圾徵費亦押後至明年4月實施，被問及會否擔憂兩項政策同時推行令市民難以適應，謝展寰表示，政策的對象及鼓勵減廢的方法並不相同，他不會擔憂因而引起混亂，「反而大家做好準備，大家執行嘅時候暢順係更加緊要。」

此外，謝展寰今日出席綠色殯葬推廣啟動禮，他表示，綠色殯葬個案由2013年的3400宗，升至去年逾九千宗，升幅頗快。他說，香港地方很小、土地缺乏，相信綠色殯葬的方式可更愛護環境及推動可持續發展；對於個人而言，綠色殯葬是融入大自然的選擇。他指，食環署現已設有網頁予市民登記綠色殯葬，鼓勵大家登記，並讓家人知道自己對於綠色殯葬的意願，「對香港、對自己，都係一個十分好嘅選擇嚟」。