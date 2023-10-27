深切治療部爭分奪秒拯救生命

「嗶！嗶！嗶！」每當監測病人的儀器響起警號，醫護人員隨即趕至病房搶救出現異常情況的危重病人，一幕幕分秒必爭的情景，是在深切治療部（ICU）經常出現的畫面。曾經有人形容，ICU醫護人員的工作好比消防員，在火場上，消防員要爭分奪秒撲滅火舌；於ICU房內，醫護人員要刻不容緩救治患者，同樣肩負着救急扶危的重任。



撰文：港怡醫院危重症監護中心護理經理林良春



現時大型醫院的深切治療部，通常設有深切治療病房、加護病房（HDU）和心臟加護病房（CCU），部分醫院更設有初生嬰兒及兒童深切治療部。醫護人員為病人提供密切監察及護理，確保病人的維生指數穩定，並搶救情況轉趨危殆的患者。

現時大型醫院的深切治療部，通常設有深切治療病房、加護病房（HDU）和心臟加護病房（CCU），由專科醫生及深切治療科護士全天候駐守，部分醫院更設有初生嬰兒及兒童深切治療部。

ICU專為病情危急，並需要特別護理的病人而設，例如手術期間曾大量出血，並於術後需要接受監察的病人；另會接收經急症室或病房轉送的危急病人，例如因肺炎、敗血症等病症或其他嚴重併發症而致維生指數不穩定的病人，他們通常處於迷糊甚至昏迷狀態，便需轉送至ICU作監察及治療。病人入住ICU病房後，醫生會為其制訂治療方案，護士則根據醫生的指示，為病人進行從頭到腳的詳細評估和檢查（Head-to-Toe Assessment），並密切監察其情況。

入住ICU病房的危重病人很多時都無法表達自身情況和感受，故ICU護士必須格外細心，時刻留意病人的狀況。ICU護士彷彿充當病人臨時的「眼耳口鼻」，透過觀察不同儀器的數據，例如心電圖、血氧含量，以至排尿量等，了解病人的身體狀況。不要以為這些工作只是例行公事，筆者曾經有無數次，就是因為在每日紀錄病況期間，及時察覺病人出現異常，於是立即通知醫生並進行所需治療，病人情況才得以回復穩定。

ICU常見的危急情況有四種，包括敗血症、窒息、大出血及心跳異常。曾有ICU前輩常說，救治病人「唔使急，最緊要快」，在協助醫生拯救病人的危急關頭，要做到快而有序、臨危不亂，ICU護士必須對林林總總的儀器之操作及醫療程序有詳盡的認識。因此，ICU的醫護人員須經過專業培訓及獲取相關資歷，人手需求亦較普通病房為高。

ICU的儀器主要用作維持四個核心的器官功能，即心臟、肺部、腎臟及腦部。曾經有病人在入住ICU期間突然出現心肺循環問題，幸好及時發現，於是立即為其接駁俗稱「人工心肺」的體外膜氧合器（ECMO），及後繼續密切監察其凝血情況，以防出現血塊阻塞血液循環，病人情況亦轉為穩定。至於因炎症引致的腎衰竭問題，ICU可提供血液過濾的支援，為危重患者進行程度較溫和的「洗血」程序。ICU亦設有顱內壓監測器，能協助監察病人的腦壓，避免其因顱內壓力突變導致腦部受嚴重損害。

如患者心肺循環出現問題，醫護可為其接駁俗稱「人工心肺」的體外膜氧合器（ECMO）。

處理因炎症引致的腎衰竭臟問題， ICU可提供血液過濾的支援，為危重患者進行程度較溫和的「洗血」程序。

ICU講求跨團隊協作，除了不同專科的醫生和護士為病人提供救治，其他專職醫療職系人員的支援亦不可或缺，例如營養師會協助未能進食的病人吸收足夠營養；物理治療師則會定期幫病人活動身體，防止肌肉萎縮。

病人努力抗病時，並非單打獨鬥，ICU的醫護人員會從旁全力協助病人渡過難關，同時照料家屬焦急或憂慮的情緒。不少同業，包括筆者和團隊同事，不時廢寢忘餐，在病房「衝鋒陷陣」，但每當看到病人平安離開ICU病房、病人和家屬重現笑容時，一切的辛勞也變得微不足道。過程中與病人和家屬亦建立了一種共同經歷生死關頭、互相信賴的護患關係，這種意義亦成為筆者多年來堅守在ICU工作的動力。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

