人工晶體和眼鏡　都有得揀

白內障手術，是把眼睛晶體的混濁部份移除，然後置入人工晶體，讓患者回復清晰視力。雖然是最普遍的眼科手術之一，但不少病人並不清楚，其實人工晶體就像眼鏡一樣，也是分門別類，患者可按需要選擇適合自己度數和焦距的晶體。部份晶體更有防藍光、改善散光等功效，不過也有取捨，病人接受手術前，宜先了解清楚，以免配錯晶體，影響生活質素。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘

最常見、公立醫院最常用的，是單一焦點的人工晶體。顧名思義，就像定焦鏡頭，眼睛只有一個焦點提供清晰視力；如選擇了近程視力，那望遠處的東西依舊會模糊，反之亦然。對長者來說，這種晶體的最大好處，是能配合他們比較規律的生活，例如看報紙、讀書、看電視等；但要是外出、駕車、看電影等，既要看遠也要看近，就需要另配老花眼鏡或漸進式眼鏡輔助了。

另一種近年較常採用的單焦距人工晶體，是「非球面高清人工晶體」。此晶體能提高患者的視力及清晰度，所以在大雨或較昏暗的環境，也能看得較其他類型的人工晶體清楚。但由於它是單焦距，不能同時提升遠、近距視野，當患者看近距離的事物時，「景深」效果不明顯，眼睛就會變得辛苦了，或需老花眼鏡協助。這款人工晶體比較適合視覺神經系統較為健全、沒有黃斑病變的年輕白內障患者。

雖然白內障手術是微創手術，因為置換晶體的風險較高，可有損傷晶體以至眼部組織之虞，所以患者選擇人工晶體之前，了解清楚相關資訊至為重要。（Getty/VCG）

除了單一焦點，也有類似漸進式鏡片功能的多焦點人工晶體。多焦點晶體又可細分為雙焦點、三焦點及擴展景深（EDOF）三款。好處是能利用不同的焦距，看不同位置的東西，未必再需要眼鏡輔助；壞處是可能會受眩光影響，對年長病人來說比較難適應，而且有青光眼、嚴重散光者，也不適合置入這款晶體。

此外，患者多會聽過眼科醫生介紹晶體有「白鏡」和「黃鏡」之分。「白鏡」是傳統常用、透明的晶體，可以防止紫外光；「黃鏡」則是後來研發，兼具防藍光、預防黃斑病變的作用。不過，有觀點曾指出，「黃鏡」的防藍光效果，有機會因過度過濾色彩導致色差，並因此影響生理時鐘以至睡眠。

很多白內障病人本身有其他眼睛問題，也會左右選擇何款人工晶體。例如散光，以往醫生會在施行白內障手術時，以手術方法減少散光；近年則有可治療散光的人工晶體，能減少患者約200至500度的散光；不過近視的治療效果則需取捨。

總的來說，最常用的單焦距人工晶體，對於規律生活及作息的患者來說，相對較適合，但最好另配一副眼鏡傍身；至於經常戶外活動，或是較年輕的病人，若有心理準備應付適應期，多焦距人工晶體也許符合生活需要。（圖片：healthnews）

總的來說，最常用的單焦距人工晶體，對於規律生活及作息的患者來說，相對較適合，但最好另配一副眼鏡傍身；至於經常戶外活動，或是較年輕的病人，若有心理準備應付適應期，多焦距人工晶體也許符合生活需要。值得一提，雖然白內障手術是微創手術，傷口一般只有2毫米至3毫米，但臨床上並不建議患者再次接受人工晶體置換手術（除非晶體再次混濁或晶體移位等特別情況），因為置換晶體的風險較高，可有損傷晶體以至眼部組織之虞。所以患者選擇人工晶體之前，了解清楚相關資訊至為重要。

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