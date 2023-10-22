「隱形」鼻瘜肉　如何影響哮喘及睡眠窒息？

鼻腫、鼻塞、鼻涕色澤異常，是傷風、感冒的常見症狀；但若沒有發燒、喉痛等其他呼吸道病徵，那就可能是鼻腔炎症，甚至是鼻瘜肉作怪了。鼻瘜肉和大腸瘜肉都是常見的腫塊，除了幼兒，其他年齡層都有機會患上鼻瘜肉，而且與哮喘、睡眠窒息兩症有不少關聯。



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣

鼻瘜肉是鼻腔和黏膜長時間受刺激而水腫，繼而產生的腫塊。成因主要分為發炎及過敏兩種，前者是指鼻腔和鼻竇受細菌和病毒感染而形成；後者則源於自身免疫系統過度活躍，釋放免疫球蛋白E、白細胞介素IL-4、IL-5和IL-13等，形成鼻瘜肉。

過敏而形成鼻瘜肉的病人，不少也是哮喘患者，及對阿士匹靈有過敏反應，醫學上稱為「三聯症」（Samter’s Triad），這些病人的哮喘問題一般較嚴重及難治理，在藥物治療方面相對需要謹慎。

過敏而形成鼻瘜肉的病人，不少也是哮喘患者，這些病人的哮喘問題一般較嚴重及難治理，在藥物治療方面相對需要謹慎。（GettyImages／VCG）

鼻瘜肉與傷風、感冒不同，它不會伴隨發燒、喉嚨痛等病徵；如果瘜肉長在嗅覺層附近，有機會影響患者嗅覺。大部份的瘜肉都長在中鼻甲骨附近，非常隱蔽，單憑肉眼或觸感，很難察覺（未必感到痛楚）；只有一些體積較大，在鼻孔附近生長的瘜肉，才會明顯感到腫脹；嚴重情況可致鼻形變化，引發劇烈頭痛。

鼻瘜肉與傷風、感冒不同，它不會伴隨發燒、喉嚨痛等病徵。（資料圖片）

鼻瘜肉也會影響呼吸，所以部份較嚴重患者，可能也會有睡眠窒息症。透過鼻腔內窺鏡，能夠診斷鼻瘜肉的情況及治療方案。大部份的鼻瘜肉都是良性，而且鼻腔兩邊都會生長；如果只在其中一邊生長，便需抽取組織化驗，以排除其他良性或惡性腫瘤。

體積小、病徵輕微的鼻瘜肉，可以鹽水洗鼻、類固醇噴鼻劑或口服抗敏藥物治療；個別情況，甚至需要抗生素或口服類固醇，較嚴重或長期受過敏反應困擾人士，則可嘗試脫敏治療或注射生物製劑。如果情況未如理想，則需手術切除瘜肉，例如近年常用的功能性內窺鏡鼻竇手術 。以微創手術一次過切除瘜肉和囊腫，並重建鼻竇引流通道。

雖然鼻瘜肉不會變為癌症，但我們仍應注意鼻腔清潔及健康，盡量遠離常見的致敏原；如有相關病徵，宜尋求醫護人員意見，找出「隱形」瘜肉為上。

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