腳板一著地就如被「針拮」？小心足底筋膜炎發作

一起床腳著地，腳板底就有被「針拮」的刺痛感覺，有機會是足底筋膜炎作祟。經常站立或步行、患有扁平足、肥胖，或穿鞋底太薄的平底鞋，都屬高風險因素。足底筋膜炎的痛楚防不勝防，亦會無聲突襲，尤其是睡覺或久坐等長時間維持非負重姿勢後，一站立就會有突如其來的痛感。此症多數可透過保守性治療紓緩痛症，及早求醫可避免痛症蔓延。



撰文：醫善同行醫學顧問、骨科專科醫生林楚賢



醫善同行醫學顧問、骨科專科醫生林楚賢

足底筋膜炎屬常見足部疾病，診所每周平均有3至4宗求醫個案。足底筋膜是連接腳跟與腳趾底部的組織，用以輔助走路，尤是是支撐作用。筋腱因為負荷的壓力而造成勞損，或者筋膜組織老化，均有機會發炎。

最典型的病徵為腳掌有突如其來的刺痛感覺，尤其是腳底及腳跟。部份人的痛楚會蔓延至腳中部或前腳掌位置。症狀最常出現在早晨下床或久坐之後，一旦坐下來，痛楚會慢慢減少。若情況持續，有機會因為足底筋膜受長期拉扯的壓力，令痛楚蔓延及惡化。

長期站立的人為高危一族，尤其是服務行業如保安、銷售員、餐廳侍應、超市收銀員或醫護人員等。經常步行的人也是高風險一群，例如速遞員、外賣員，或經常跑步、行山的人士。此外，女士們喜歡穿的平底鞋，若鞋底太薄或太硬，有機會加重筋膜的負荷壓力，同樣增加患上足底筋膜炎風險。另有研究指出肥胖人士、患有扁平足者均會增加患病風險。

足底筋膜炎屬常見足部疾病，最典型病徵為腳掌有突如其來的刺痛感覺，尤其是腳底及腳跟。部份人的痛楚會蔓延至腳中部或前腳掌位置。（GettyImages/視覺中國）

求醫者通常是痛症影響到日常生活，例如步行、工作或運動等，大部分個案都可以透過保守性治療得以改善症狀，例如先從日常生活習慣著手，包括減少長期站立，選擇較為厚底的鞋，以波鞋為佳；亦可嘗試用鞋墊，避免鞋底太硬加劇不適。平時多做足部伸展動作亦可紓緩一定程度的痛楚。

若痛楚持續，醫生一般會處方止痛消炎藥，但使用時要特別小心，因為長期服用非類固醇消炎止痛藥有機會影響肝腎功能，甚至造成胃出血。因此，病人若有足部痛症出現，不建議胡亂購買或服用此類藥物。此外，物理治療亦可有效改善情況。甚少個案需要以手術治理。

要預防足底筋膜炎，日常避免穿過分扁平的平底鞋；若工作上需要長期站立，除了可使用鞋墊，亦盡量給予自己休息空間，讓雙腳「抖抖氣」，避免長期受壓。過重人士亦應健康地減磅，平時亦可做多腳掌伸展動作，有助紓緩疲勞及痛楚。

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