紅斑狼瘡攻擊全身器官　「上腦」可破壞腦神經

紅斑狼瘡症令人聞之色變，此病症亦非字面理解會「生瘡」般簡單；病情嚴重者可能出現器官損壞，更有機會「上腦」，令腦神經及腦細胞遭受不可逆轉的破壞。當持續出現關節發炎、異樣紅疹、脫髮及發燒等病徵，最好適時求醫，及早診斷及控制病情。



撰文：醫善同行醫學顧問、風濕病科專科醫生陳柏滔



醫善同行醫學顧問、風濕病科專科醫生陳柏滔

系統性紅斑狼瘡（即紅斑狼瘡）屬於免疫系統慢性疾病，令「細胞自己打自己」，容易導致不同器官發炎及遭受破壞。此症成因仍然未明，亦難以預防。根據統計，遺傳、環境因素、吸煙習慣及荷爾蒙亦有一定關係；特別是以女士發病率比男性高，比例約為10:1。

紅斑狼瘡可謂是風濕病當中的「百變怪」。「百變」是指它可以在不同器官或部位「作怪」，範圍甚至由頭到腳，包括腦神經、心、肺、腎、以及全身關節、皮膚和血管等等。普遍而言，當持續6星期或以上出現明顯脫髮、身上長出奇怪紅疹、關節紅腫疼痛、肌肉冇力、發燒不退等症狀，就需要留意是否有機會患上紅斑狼瘡。

紅斑狼瘡患者發病時身上不同部位出現紅疹。

紅斑狼瘡並非常見疾病，患者發病的症狀亦可以相當不同。試舉多個例子說明，如果此症影響心臟，可能導致心包積水及發炎。若侵襲血管就有機會增加心律不整的風險；如果攻擊肺部就可能出現發炎及肺組織纖維化，令病人呼吸困難。此外，紅斑狼瘡引致的腎炎亦相當棘手，如果處理速度不夠快，容易令患者腎衰竭，繼而可能需要洗血、洗肚、甚至換腎。

不過當中較鮮為人知，亦需要注意的情況是紅斑狼瘡「上腦」，意指腦神經備受影響及破壞。曾有一位女病人最初因肚痛入院，當時以為只是盲腸炎，但檢查後發現對方有腸血管炎，關節腫痛及長出紅疹等情況，血液亦驗出ANA抗體，再經過臨床診斷後確診。病人其後沒有定時服藥及覆診，病情加劇至難以進食、甚至出現抽筋及「斷片」等情況，一度被家人誤以為「中邪」送院。不過，經檢查後發現對方紅斑狼瘡「上腦」，腦神經遭受破壞，幸而病人最終依從醫囑服藥，成功控制病情。

治療紅斑狼瘡患者普遍需要使用類固醇及生物製劑，惟不少病人認為服食類固醇「傷身」而不願持續服藥。雖然服食類固醇藥物有降低抵抗力、中央肥胖及骨質疏鬆等副作用，但值得注意是，治療成效及服藥副作用，兩者可謂「此消彼長」，醫生會在治療過程密切監察病人及作出風險評估，對症下藥，減低副作用影響，患者應避免諱疾忌醫。越早控制病情，越早減低器官受破壞的風險。

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