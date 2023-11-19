林超英為孫女破戒開冷氣 暑假僅交「負7元」電費 慳電秘密揭開
撰文：陳葆琳
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天文台前台長林超英，在外界眼中是個容不下冷氣的人，但他接受《香港01》專訪時透露，過去暑假為了「服侍」出生不久孫女，破戒有過半數日子的白晝時間，都會開冷氣，不過為了盡量節能，他坦言亦會將冷氣溫度調較成攝氏27度，再加上小風扇送風，一個暑假的電費仍能維持「負7元」。
每年的夏天，林超英都是靠蚊帳高處的小風扇送來涼風入睡。隨著林超英的孫女呱呱落地後，每周都有一半時間要寄宿於林家，林超英為了讓孫女更舒適，在過去的暑假破戒開冷氣，「我孫女嚟我屋企，如果係日頭好熱嘅話呢，咁我都開冷氣，不過嗰個溫度呢，就（調）校係（攝氏）27度。」
雖然破戒，但他仍堅守一條底線，就是冷氣溫度維持27度。或者大家會說，炎夏裡開27度的冷氣，會令人很難受。但林就認為，人體最舒適的溫度為攝氏27度，日本政府部門更以28度，作為辦公室冷氣機的溫度標準。
為了孫女著想，林超英稱開冷氣的同時，仍會同時開著小風扇送風。他稱，只要冷氣溫度維持攝氏27度，電錶則會感覺不到冷氣機的運行；即使兩者同時使用，耗電量亦非常少，「少到張電費單都幾乎睇唔到㗎。」此說法已經實驗證明，因為林超英稱最新一張電費單，上面標示的費用竟然是「負7元」。
原來嗰個電費單同電錶呢其實係感覺唔到我開冷氣機呢樣嘢，所以我而家都可以幾大膽向大家推銷，開冷氣機，（調）校到佢27度，有本事你（調）校到28度添，咁你就加個風扇吹住，其實你原來係可以好慳電咁樣享受叫做『冷氣』嘅空氣。
一個雪櫃用45年 死物亦有生命
官場裡要數與林超英同一做法之人，還有環境局前局長黃錦星。林超英受訪時，主動談及過去二人「挑機」歷史，重提當年自己鬥電費鬥輸的經歷。他說，當年只是輸在舊雪櫃沒有省電功能，他口中的「舊雪櫃」，是家中已經使用45年、無一級能源標籤的雪櫃，所以耗電量較大，但他沒有因而棄置：「咁就掉咗去垃圾場，咁我咪浪費咗做呢個雪櫃嗰陣時用嘅能量。」
久忍多時，他最近終於替換，新雪櫃與黃錦星的雪櫃一樣，貼有一級能源標籤，可以省電：「換完之後我可能贏黃錦星㗎，不過我浪費咗舊個個雪櫃咋嘛。」
所有嘅物件可能大家話佢冇生命啦，我就話其實係個『物命』，就係佢用個能量做出嚟呢，我哋要畀佢發揮一輪佢功能之後呢，先畀佢退役。如果唔係嘅話呢，我哋就真係浪費咗做佢嗰段時間嘅能量。都係一種浪費嚟㗎。