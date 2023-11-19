林超英預警以後整個夏季33度　籲港人做好心理準備　成不怕熱的人

本港今年經歷世紀暴雨，城市一夜變成汪洋。天文台前台長林超英把一切看在眼內，他接受《香港01》專訪，直言世界變了，全球氣候已經進入第二個狀態，日後極端天氣只會變得更極端。作為氣候專家的他預告，大家需要有心理準備，日後整個夏季每天都維持在氏33度高溫，呼籲港人鍛練自己，成為不怕炎熱的人，否則「你點過呢？」



「我哋以前以為酷熱天氣警告33度，一年出一次、兩次、三次。點解（今年）日日都係咁出，直程係世界真係變咗，大家要做嘢。」林超英語重心長地說道，過去數年世界已給予人類很多警告，如歐洲旱災、連日的炎熱天氣：「大家都知道氣候變化唔係『環保佬』講，係真真正正大家眼前都見到。」

他形容，全球氣候已經進入第二個狀態，日後極端天氣只有更極端，並且成為新常態。他說，一切都是由人類造成，每個人都有責任作出行動避免：「大家要心理準備，鍛鍊下唔怕熱，因為將來會有個機會整個夏季都33度，你點過呢？嗰陣時真係唔知點過。」

天文台前台長林超英天文台前台長林超英指，過去暑假為了「服侍」出生不久孫女，一周之內過半日子，白晝時間都會開啟冷氣機，溫度維持27度，電費可維持每月負7元。（余俊亮攝）

每日一花「禪修」 觀鳥後「愛烏及屋」

熱愛大自然的林超英，近年常於社交網站貼上花的照片，帖文加上少許文字介紹。2019年起，他以此作為每日禪修。凝視花草，可令其專注，忘記世間煩事，再將此與人分享，亦是一種快樂，他說：「我發覺呢個嗜好都幾好，令到我比較健康成長。」

觀鳥是他不能放下的愛好，看著小鳥談戀愛、生蛋、「搝仔」自得其樂，別人只要斬一棵樹，但因破壞了牠們家園，林都會感到心痛，「我睇雀睇得多，我覺得其他啲生物同我哋一樣咋嘛。」他笑言自己是「愛烏及屋」，但強調自己是愛護自然人士，而非極端的環保份子：「我就唔會特別宣揚任何野，我係好尊重所有人嘅自己獨立人格，由佢哋自己透過佢哋嘅認識同埋感應呢，去做佢嘅決定。」

我唔係環保分子喎。我都唔敢講我屋企嘅所有野都係好現代話嘅所謂『環保』。但係我緊張嘅係呢個自然界、呢個生態環境，你唔好搞爛佢。呢個生態環境搞爛佢呢，其他生物冇掟企，人到最後都冇掟企。 天文台前台長林超英

記者每次見他，他都是以同一套白襯衣、黑西裝褲示人。任何時候，他不忘挺直腰骨。他曾被指迂腐，「淨係顧雀仔又唔顧人」。但於他而言，生態是人類生命的根源，而大多發展項目，都是粗放型發展，沒有顧及生態；相比之下，國家的思維走得更前，「我哋國家都講生態文明，變成漸漸又多咗人覺得。咦，我講呢樣嘢唔係咁離經叛道。」

卸任後更敢言 林超英：書生的言責

卸去台長一職的他，總是語出驚人。他否認自己「紅」，但沒有官職在身，令自己一身輕鬆。他說，以前由於擔當天文台台長，被賦予一個正式崗位，必須守著自己的氣象專業，因為崗位的限制，「唔能夠講其他嘢。」

他感慨，過去十多年發生的事情，陸續影響本港生態，某種意義上是迫於無奈，必須發聲，因為不想香港敗壞，所以盡其所知說清楚，「呢啲叫做書生的言責。」