泰龍謀殺案　辯方指「紋身忠」屬黑幫低層　被指乘快艇返港屬猜測

江湖人物「泰龍」於2009年被殺，綽號「紋身忠」的男子被指策劃伏擊，被控謀殺罪受審，案件今（13日）在高等法院續審，控辯雙方進行結案陳詞，控方直指行兇者先用車撞到「泰龍」是計劃的部份，令他失去反擊能力。辯方卻指，「泰龍」有「尖東霸王」之稱，被告在其幫派中只是經營賭檔的低層人物，若被告真的要復仇，可在認人手續認出對方令其入獄；對於控方指被告先在落馬洲離境，再乘俗稱「大飛」的快艇返港犯案，更是純屬推測。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

被告梁國忠否認謀殺李泰龍，在高等法院受審。

證人若未見過被告不會作指控

控方今陳詞指，特赦證人林家俊在涉案賭檔工作4、5年，被告每星期到賭檔4、5晚，林見過被告數百，甚至上千次，認為陪審團應拒接納辯方指林在誣告被告的說法，又指若林無見過被告，怎會指控屬黑幫高層人物的被告。

泰龍所受的襲擊非拳打腳踢

控方亦指，謀殺罪需證明被告有意圖殺死死者，或有意圖對死者造成嚴重傷害。泰龍所遇到的襲擊，非拳打腳踢，而是三名刀手使用50厘米長的刀。根據法醫的證供，「泰龍」的動脈亦被切斷。

用車撞泰龍使其無能力還手

此外，就辯方指「泰龍」被車撞到非計劃的部份。控方質疑說法，指整個計劃有很多準備工夫，包括事前安排偷車，事後把車燒毀。此外，「泰龍」身邊一向有人保護，被告未必有另一次下手的機會。而「泰龍」在案中亦是從其私家車落車，便遭涉案7人車撞倒，此舉是不讓作為黑幫「426」的「泰龍」，有能力還手。

控方指，即使陪審團不認為被告有意圖殺死「泰龍」，但至少他是有意圖對「泰龍」造成嚴重傷害。

辯方指特赦證人曾說謊

辯方陳詞則指，控方倚賴特赦證人林家俊的作供，但林曾說謊，如在第一個錄影會面中，稱被告斬「泰龍」，但之後改變說法。若陪審團認為林的證供不可信，應裁定被告罪脫。

被告只是黑幫中的低層人物

就控方指，是次襲擊是被告要報復2006年，「泰龍」曾向被告爆樽。辯方質疑「泰龍」是「尖東霸王」，「紋身忠」只是營運一個賭檔，屬黑幫中的低層人物。若被告要報復，大可在打鬥事件後，在認人手續認出「泰龍」，令他入罪坐監。

指被告乘大飛返港純屬猜測

對於控方指被告在案發前經落馬洲離港，再乘「大飛」返港犯案，辯方強調此說法只是猜測。

案件編號：HCCC252/2020