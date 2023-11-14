李泰龍謀殺案　法官作指引：須證被告參與計劃　圖殺人或嚴重傷人

江湖人物「泰龍」於2009年被殺，綽號「紋身忠」的男子被指策劃伏擊，被控謀殺罪受審，案件今（14日）在高等法院續審，法官開始引導陪審團。法官指，控方在案中需證明被告參與一個共同的計劃，並有意圖殺死「泰龍」，或有意圖對他的身體構成嚴重傷害。若陪審團未能肯定被告有該些意圖，則裁定謀殺罪不成立，改為考慮誤殺罪。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

報復之說無直接證據

法官今引導陪審團時指，本案涉及黑社會報復，陪審團或對黑社會有其看法，但強調不能因此對被告存有偏見。案中，「泰龍」明顯是被伏擊，控方指被告是為報復2006年遭「泰龍」爆樽，這方面沒有直接證據，但強調控方不需證明被告的動機。

控方需證明被告參與計劃

法官續指，被告被控和他人謀殺「泰龍」，牽涉一個共同的計劃。法官指，控方需證明被告和他人有一個共同的意圖，該意圖為殺死「泰龍」，或對他的身體造成嚴重傷害。控方亦需證明被告參與該計劃。若陪審團未能肯定被告有意圖殺死「泰龍」，或對他的身體造成嚴重傷害，可裁定謀殺罪不成立，改為考慮誤殺罪。

教訓說法是辯方的詮釋

就辯方指，涉案刀手在行兇前獲指示「唔好斬頭」等，顯示只是要教訓「泰龍」，無殺死他的意圖，同時用車撞到「泰龍」不屬計劃一部份。法官指，特赦證人林家俊在行兇前，在大角咀樂群街公園未有留意部份對話，但聽到向刀手作出的指示。法官提醒陪審團，林在公園未有確實聽到「教訓」一類字眼，「教訓」的說法是辯方的詮釋，林作供時同意，陪審團亦需考慮是否接納此說法。

法官續指，即使陪審團不肯定用車撞到「泰龍」屬計劃一部份，亦需考慮三名刀手以長刀斬「泰龍」，是否有意圖對他的身體造成嚴重傷害。

案件編號：HCCC252/2020