「師徒制」情義兩全　新界東留人見功

新界東醫院聯網挽留人才計劃今年初見成效，醫生、護士、專職醫療職系與支援職系員工人數均錄得按年正增長，成績令人鼓舞。吸引同事們留下來的，並非驚天動地的原因，不少是歸功於團隊之力、人與人之間的連結。早前與一位年輕的內科醫生閒話家常，言語間透露，不乏外面的醫院向她招手，職級及薪金均有不俗的提升，幾經輾轉反覆思量，最後決定留在現職。到底吸引她留下的磁石是甚麼呢？



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮



筆者 (右二：鍾健禮醫生) 經常抽時間巡視病房及與醫生交流。

謎底是：跟好師傅「學嘢」以及工作夥伴的支持與默契。她直言：「上司以身作則的示範、團隊由上而下的凝聚力，是在威院工作近十年的主要原因。」超強颱風蘇拉襲港期間，不少同事自願返回崗位，紓緩當值團隊的壓力。自己的師傅經常主動騰出數小時「睇症」，以減輕同事工作重擔，見微知著，令人格外窩心。

好師傳不但技術無「留一手」，傾囊相授，還不時鼓勵徒弟在專業以外，繼續鑽研有興趣的研究題材，更會主動發掘適合的海外進修機會，讓他們開闊專業視野，與頂尖世界級人才交流，推動事業更上一層樓，教學相長。這種「亦師、亦父、亦友」的師徒情誼，在威院的不同專科部門，比比皆是，成為最有力的留人紐帶。

威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門主管周啟明醫生(前排中)於新冠疫情期間跌傷腳，仍然堅持上班，專業精神令一眾同事大為感動。

師徒制 (Mentorship) 讓員工花最少時間適應工作內容與機構環境，有助提升留才率與生產效率。「Mentor」一詞從古希臘神話人物曼托爾 (Mentor) 的名字而來，他在國王參與特洛伊戰爭期間，留守宮中培養輔佐王子，「Mentor」因此被後世引申為「指導、陪伴」之意。環顧當今美國 500 大企業中，逾七成設有師徒制，代代相傳，可見該制度行之有效。《福布斯》調查亦發現，有資深前輩帶領新人適應環境，可降低員工離職率近兩成，日後工作表現也較好。美國西北大學研究指出，有優秀前輩指導的員工擁有較多升遷機會、較高薪資、以及較好的工作表現，成為「超級巨星」的機率高出其他人六倍。

資深醫生與新晉醫生經常開會交流，傳授經驗心得，教學相長。

我們的護士團隊也將師徒制發揮極致，建立「天使伙伴計劃」，現在每年約有二至三百名新入職護士加入新東大家庭，每位新人必定有「大天使」全方位關顧；支援職系同事亦有「好經理、好導師、好拍檔」作全方位指導和支援 (稱之為「三好計劃」)，更設有隨時啟動的「緊急事故支援計劃」，在公在私均獲得強而有力的支援。同儕之間感情融洽，假日還會自組行山團、瓹窿瓹罅美食團，自發舉行部門聚餐、慶生會、聖誕派對等，名副其實「幸福感」與「安全感」兼備。

護士團隊將師徒制發揮極致，「天使伙伴計劃」廣受同事歡迎。

護士團隊搶人才亦點子多多，把招聘資訊和聯絡方法，製成精緻心意卡，逢人便派，連遠居海外的護士朋友亦隨身攜帶。招聘站不只限設於大型招聘展覽，更不時貼地「落區擺檔」，把招聘站放在街市外面，網上與實體面試全天候並行，務求一網打盡。無論招才、留才都扭盡六壬、心思百出，新增護士人數自然名列前茅。隨著各職系人力穩步增加，有助優化服務效率，令病人最終受惠，這是人才發展計劃的終極目標。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

