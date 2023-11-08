社區防疫第一線　家庭醫學能把關

相信大家仍然記得去年初第五波疫情來襲，醫管局曾大舉將轄下普通科門診啟動為2019冠狀病毒病確診個案指定診所。當時，醫院管理局家庭醫學及基層醫療服務部抗疫團隊中，來自總辦事處及七大醫院聯網的同事，在收到指示的兩天內成功將診所變身。當日情景對我來說，仍然歷歷在目……



撰文：醫管局家庭醫學統籌委員會主席徐詠詩醫生



醫管局家庭醫學及基層醫療服務部抗疫團隊在新冠疫情中緊守社區前線，榮膺2023年度醫管局傑出團隊。（醫管局圖片）

在風平浪靜的日子推行全新措施，事前往往需要長時間籌備。但新冠疫情說來便來，因此在知道要啟動指定診所時，同事要立即馬不停蹄準備，硬件如帳蓬也是即時採購。同時，團隊要確保通風系統、病人診症流程符合感染控制標準。幸好團隊齊心合力，加上過去有持續改善門診軟硬件配備以及時有演習，令同事更有系統地完成任務。

另一個重大突破就是遙距診症。有賴團隊及資訊科技部門同事合作無間，迅速設立實體視像診症區域，同時加強了HA Go的功能，以應付新服務要求。遙距診症推行之初，每日診症名額只有數十個，經過團隊努力不懈地擴張服務，堅持一星期七天、朝九晚五提供服務，一個月後服務容量已急增至每日逾千人次；最終為新冠病人提供超過21萬人次的遙距診症服務。

過去三年，家庭醫學作為病人及公立醫療體系的第一個接觸點，在疫情中發揮把關作用。指定診所及遙距診症服務一共為確診病人提供超過50萬人次的醫生診症服務，當中只有少於百分之0.5需要轉送急症室。試想像如果大量病人湧入急症室，醫院確實難以承受。

遙距診症對家庭醫學來說是十分特別的經驗，團隊努力擴大服務量，令病人足不出戶都可得到適切治療。（醫管局圖片）

一般人可能認為普通科門診專門處理傷風、感冒等偶發性病症。事實上，我們致力提供以社區為本的基層醫療服務，同時為慢性疾病如糖尿病、高血壓病人提供服務，診症模式也開始發展至遙距診症。經歷新冠一「疫」，團隊會繼續展望未來；我們希望加強慢性疾病管理，進一步提升治療效率及成效，繼續與民同行。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

