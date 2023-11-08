社區防疫第一線 家庭醫學能把關
相信大家仍然記得去年初第五波疫情來襲，醫管局曾大舉將轄下普通科門診啟動為2019冠狀病毒病確診個案指定診所。當時，醫院管理局家庭醫學及基層醫療服務部抗疫團隊中，來自總辦事處及七大醫院聯網的同事，在收到指示的兩天內成功將診所變身。當日情景對我來說，仍然歷歷在目……
撰文：醫管局家庭醫學統籌委員會主席徐詠詩醫生
在風平浪靜的日子推行全新措施，事前往往需要長時間籌備。但新冠疫情說來便來，因此在知道要啟動指定診所時，同事要立即馬不停蹄準備，硬件如帳蓬也是即時採購。同時，團隊要確保通風系統、病人診症流程符合感染控制標準。幸好團隊齊心合力，加上過去有持續改善門診軟硬件配備以及時有演習，令同事更有系統地完成任務。
另一個重大突破就是遙距診症。有賴團隊及資訊科技部門同事合作無間，迅速設立實體視像診症區域，同時加強了HA Go的功能，以應付新服務要求。遙距診症推行之初，每日診症名額只有數十個，經過團隊努力不懈地擴張服務，堅持一星期七天、朝九晚五提供服務，一個月後服務容量已急增至每日逾千人次；最終為新冠病人提供超過21萬人次的遙距診症服務。
過去三年，家庭醫學作為病人及公立醫療體系的第一個接觸點，在疫情中發揮把關作用。指定診所及遙距診症服務一共為確診病人提供超過50萬人次的醫生診症服務，當中只有少於百分之0.5需要轉送急症室。試想像如果大量病人湧入急症室，醫院確實難以承受。
一般人可能認為普通科門診專門處理傷風、感冒等偶發性病症。事實上，我們致力提供以社區為本的基層醫療服務，同時為慢性疾病如糖尿病、高血壓病人提供服務，診症模式也開始發展至遙距診症。經歷新冠一「疫」，團隊會繼續展望未來；我們希望加強慢性疾病管理，進一步提升治療效率及成效，繼續與民同行。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。