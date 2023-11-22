工程．歷程．里程──還有人情

公立醫院喜獲撥款推行兩個十年建院計劃，論單一城市建院量、病人受惠量，香港或許舉世無雙。醫管局獲委派建議、規劃、管理長遠建院項目，今年施政報告更列項支持增員。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



東華東院呈四翼扇型設計的主座大樓已近百年，雅致建築物正每天照顧復康病人。

公立醫院喜獲撥款推行兩個十年建院計劃，論單一城市建院量、病人受惠量，香港或許舉世無雙。醫管局獲委派建議、規劃、管理長遠建院項目，今年施政報告更列項支持增員。

醫管局的基因雖本專於建人而非建院，卻最瞭解病人幾十年後所需，故擔「以人為先」大旗建院。而工務工程的長期夥伴建築和機電部門亦並肩作戰；還幸得不少擅長工務好手入職相助。設計與施工合約授予局外的建築業界承辦，是故除了管理醫院、團隊亦埋首管理建院，督工成了正職。

可是，建造業市場人手短缺逾萬，業内推算建造成本膨脹年率逾4%；論缺人和脹價，醫護界與建造業都面臨考驗。醫人素來力求完備，建院能否一樣？正是要迎難而建。

迎新也要護舊。過五十歲的香港人中，五成罹患不止一種慢性疾病，醫院有130幢同齡入伍大樓，退化病也許難免。曾任職於有百年歷史醫院，雖然護舊功夫已力求完備，仍深感階磚不會拒絕磨蝕，天花不可只往上爬──相反有時向下！況且，醫院三千萬平方尺總面積，等如三百個政府大球場草地，加上水管多、人流高、療程繁，就似日日開賽的溫布萊，要停賽快修護草，必定要周密部署。

靈實醫院擴建計劃採用了三翼垂直建築設計，以充分利用空間，增強功能性及促進病人流轉和導向。

要推陳出新，團隊已埋頭苦建多年，實戰於首批建院項目；進程遇上疫情和行情不順，或有點未盡如人意；儘管前望，縱使路長和浪濤洶湧，卻無需急於趕計成敗──要拉近理念和實戰距離，醫管局歸納了供規劃者依循的十小思路碎步行：

1.工程改造歷程──規劃者設身處地，試想舉步維艱的病人，怎可安然穿梭於醫院迷宮；



2.構圖源自用途──如何定圖則？是醫療用途和病人體驗，而非建築意願；



3.設施內藏心思──帶病受衆如何免勞累、見日光、嘗溫度；



4.里程凝集人情──新換舊里程中，竭力原址保存選定深藏人情的百年文物；



5.面積轉化面貌──面積寬廣了，不忘營造寬心面貌，廣博觀感；



6.願景建成實景──募集敢造夢醫護人表述拼圖，由規劃者實現真場景；



7.迎變以求應變──病種性質眨眼萬變，病房性能最好按鍵應變；



8.智能重塑功能──設置智能基建，迎合未來智慧天地；



9.目標兼容睦鄰──要依時和按資，要窄巷建良宅，但多趕工也要為鄰宅減擾消愁；



10.優化融合綠化──對服務有一項項建樹，也要一棵棵真建樹；



團隊正悉心也虛心歸納幾年的經驗，作為下個十年盡力去蕪存菁的藍本。醫管局將會增加建築專業人手，希望更多新晉建築人加入建院業，投身一世建好世一醫院。不日，今時置身舊院就醫的市民，將可在新院體驗身在福中畢知福。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

