中年婦參與「私了」兩男　官斥曾受挑釁不會令行為合法　囚5年半

元朗7.21事件兩個月，大批市民在元朗集結，兩名中年漢疑遭示威者「私了」，其中五旬女子涉用「易拉架」掟向兩名中年漢。警方事後到女子屋內搜查，她卻把案發時所穿的波鞋扔出窗外。她經審訊後被裁定傷人、妨礙司法公正等4罪成，案件今（29日）在區域法院判刑。法官指，即使兩名事主的行為會挑動現場人士的情緒，但被告等人的拖襲行為亦不會被合法化。法庭考慮到被告有主動施襲，非單獨行事，曾意圖毀滅案件證物等，判其囚5年6個月。



女被告李茵茵（52歲，自僱人士），被控兩項有意圖而傷人罪、一項暴動罪及一項意圖妨礙司法公正罪，指她在2019年9月21日在元朗參與暴動及傷及兩名男子。

被告非單獨行事

法官判刑時指，被告案發時連同其他人襲擊兩名事主，非單獨行事。兩名事主當時至少被10人包圍襲擊，雖然歷時不長，但施襲者在兩事主已頭破血流後仍未停手。被告更是親手施襲，在其他人停手後，仍以易拉架打事主的背部。當時有20至30人聚集，附近一帶有示威活動，襲擊行為隨即引起漣漪效應，令現場人士情緒高漲。

兩事主有激發現場人士

法官續指，兩名事主在案發前曾與人群互相指罵，姚興祥更一度揮動酒瓶和追打途人，事後亦因其過激的行為被帶上庭，最後要簽保守行為。雖然他們的行為不算直接挑釁，但有激發在場人士，法庭非指兩事主遇襲是咎由自取，但仍屬不智。法官強調，即使兩事主的言辭多麼不堪入耳，被告等人群起襲擊的行為都不可能合法。

主動參與屬直接破壞安寧

至於暴動罪，法官指須將案中「私了」元素納入判刑考慮，香港於2019年爆發社會事件，不同政見的人因不滿對方而發生衝突，人多勢眾一方恃強凌弱。被告使用的易拉架是隨地撿來的，殺傷力較輕，她主動參與襲擊，屬直接破壞社會安寧。

任何證據被破壞均會影響司法

最後就妨礙司法公正罪，法官指被告在警方上門時，將案發時曾穿的鞋扔出窗，目的是毀滅證據。辯方指該對鞋非案中關鍵證據，但法官認為任何一項證據的缺失，必然會對司法造成不良影響。基於種種考慮，就4罪判被告入獄5年半。

案件編號：DCCC 1034/2020