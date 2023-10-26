女子涉「私了」兩男　警搜屋前扔鞋落街　官指證據壓倒性裁罪成

元朗7.21事件兩個月，大批市民在元朗集結，兩名中年漢疑遭示威者「私了」，一名中年女子涉用「易拉架」掟向兩事主，警方事後到女子的屋內搜查，她疑將案發時所穿的波鞋扔出窗外。她否認傷人、妨礙司法公正等4罪受審，案件今（26日）在區域法院裁決，法官郭啟安指，警方事後從被告屋內搜出幾乎全套當日施襲女子身穿的衣物和裝備，形容警方辨認被告的證據實具壓倒性，加上被告單位內的窗戶是在波鞋被扔出前才被打開，由此可推斷被告在得知警方要入屋蒐證後，情急之下打開窗戶將運動鞋扔出窗外，意圖毀滅證據，裁定她全部罪成，還押至11月29日判刑。



被控暴動傷人及妨礙司法公正等罪

女被告李茵茵（52歲，自僱人士），被控兩項有意圖而傷人罪、一項暴動罪及一項意圖妨礙司法公正罪。她被控於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段的中國銀行外，意圖惡意傷害姚姓及黃姓男子；及與其他身份不詳人士參與暴動。她另被控於2020年6月24日，在葵涌一單位將一對鞋抛出窗外，以圖毀滅證據和阻礙警方調查。

2019年9月22日晚，元朗發生多宗「私了」事件。(資料圖片)

辯方爭議身份辨認問題

案件主要爭議身份辨認問題，即被告是否案發時曾用「易拉架」掟向兩名事主的女子X。辯方認為，警方搜查被告寓所時檢獲一隻外置硬碟，並依賴硬碟內一名女子的相片辨認被告身份，但該些相片中的女子，臉部特徵明顯與被告有異；控方依賴案發時的閉路電視或傳媒片段質素參差，單憑片段影像作出身份辨認有風險。

被告寓所搜出施襲者衣著和裝備

郭官指出，控方並非單靠外貌辨識被告，而是施襲者的衣著和裝備，包括黑色鴨咀帽、短褲、行山杖等，這些物品都是在被告的寓所內搜出。

全套衣物款式顏色均一致

雖然辯方解釋稱，警方從被告家中搜出的某些衣物不一定屬於她，郭官認為辯方說法只是強詞奪理，因警方從被告寓所找到的，不單只是一件或兩件的證物 ，而是差不多全套X案發時穿着的衣物，其中無論款式顏色均是一致，這絕不可能是偶然和巧合。

硬碟照片女子亦常穿同樣衣物

郭官續指，即使警方未能找出X身穿的公仔上衣，但被告硬碟照片中的女子亦常常穿著同一款上衣，種種未能解釋的「奇怪的巧合」，加強推論被告便是硬碟中的女子，亦即施襲者。

辯方爭議硬碟內照片或經電腦加工

至於辯方聲稱硬碟中的女子下巴特徵與被告不同，更不能肯定硬碟中的照片有否經過電腦加工。郭官親自比對後認為兩者根本是同一女子，反駁指同一個人在列嘴大笑和緊閉雙唇，驟眼看自然會出現不同視覺效果，批評辯方說法只是黔驢之技，不值一提 。

一雙運動鞋曾被扔出窗外

針對被告被捕前，曾在單位內把一雙運動鞋扔出窗外，辯方力陳運動鞋是在警察入屋後才被人扔出。郭官分析指，當時單位內只有被告一人，警察進入單位後已即時制服被告，她沒有機會再把運動鞋扔出窗外，拘捕警員更不可能將如此重要的證物扔走，即使是要捏造被告毀滅證據，也不會低估重要證物未能被尋回甚至永遠消失的可能性。

官推論被告扔鞋圖毀證據

郭官續指，當日運動鞋被扔走之前，被告單位內的窗戶才被打開，加上當時警員尚未入屋，由此可推斷被告知道警方要入屋蒐證後便拖延時間，把警察拒諸門外，情急之下打開窗戶將運動鞋扔出窗外，意圖毀滅證據。

案件編號：DCCC1034/2020