林卓廷涉元朗721衝突案　林要求撤銷保釋獲批　案明年3月續審

撰文：劉安琪
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元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人「非白衣人」被控暴動罪，案件早前被裁定表證成立，押後至明年3月5日展開辯方案情。原在本案獲准保釋的林卓廷，今（14日）在區域法院申請撤銷保釋。在控方不反對，申請獲法官陳廣池批准。

被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們否認於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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事發經過。(詳看下圖)

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