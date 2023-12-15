石棺藏屍．判辭｜被告疑陪審團誤解證供令裁決不一致　終院不認同

2016年發生荃灣石棺藏屍案，男子張萬里向女友稱要追討500萬元，結果一去不返，事後被發現被殺，屍體更被埋在石棺內。其生意拍檔曾祥欣被裁定謀殺罪，被判囚終身。他提出終極上訴，終審法院法官早前拒批上訴許可。終院並於今（15日）頒判辭解釋理據。曾質疑陪審團的裁決不一致，只有他被裁定謀殺罪成，同案另外兩名被告則誤殺罪成，又指陪審團或誤解相關證供。惟終院法官認為，案中證據足以支持陪審團作出不同裁決。



上訴人曾祥欣，被裁定於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲)。同案兩名被告劉錫豪和張善恒，被裁定誤殺罪成，被判囚17年。

首被告曾祥欣是唯一被裁定謀殺罪成的被告，法官依例判他終身監禁。（資料圖片）

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曾指其意圖與另兩被告無分別

曾的代表律師提出，陪審團就三人的裁決不一致，質疑陪審團誤解曾是否知悉哥羅芳效用的證據，以及共同犯罪原則。曾在案中和另外兩被告的意圖沒有分別。陪審團考慮裁決時，或沒有跟據原審法官的指示。

另兩被告在意圖的證供足以支持裁決

終院法官認為，此點沒有合理可爭辯之處，反指案中曾和另外兩名被告在意圖方面的證據，足以支持陪審團裁定前者謀殺罪成，另外兩名被告誤殺罪成。因此，拒向曾批出上訴許可。

案件編號：FAMC 31/2023