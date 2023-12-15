三隧分時段收費｜紅van行紅隧貴4倍　6線周日即日加價　最高加$5

三隧分流分時段收費將於周日（17日），除了私家車的三隧隧道費會受影響，商用車的紅隧、東隧隧道費亦會上調，小巴劃一單程收費50元。紅色小巴業界早前已預告有加價壓力，香港公共小巴車主司機協進總會今日（15日）表示，由於周日起紅隧加價至50元，故正式宣布六條線當日起加價，其中來往中環及旺角的紅van線會加5元，周一至五最新車費為20元，加幅達33.3%。



▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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分時段收費實施後，行經紅隧的小巴，將由10元隧道費，大增四倍至50元。香港公共小巴車主司機協進總會早前已向《香港01》預告會加價，今日再發稿正式宣布加價幅度，詳情如下：

1.旺角來往香港仔原價18元，將加價3元，新票價為21元



2.灣仔往西貢原價23元，將加價5元，新票價為28元



3.中環來往旺角（星期一至五）原價15元，將加價5元，新票價為20元；

星期六至日原價20元，將加價5元，新票價為25元



4.灣仔來往觀塘原價14元，將加價2元，新票價為16元



5.灣仔來往青山道原價14元，將加價2元，新票價為16元



6.觀塘來往香港仔原價24元，將加價2元，新票價為26元

