一文看清內地旅客元旦滯留風波　為何整個政府只有運輸署發預警？

歷來規模最大的除夕維港煙花倒數在今日（1月1日）凌晨上演，昨日除夕（2023年12月31日）全日有19.5萬內地人來港，破盡疫情後通關單日紀錄。令人遺憾的是，大批不過夜內地客本應盡興回家，豈料歸途才是旅程的開始，好事變壞事。



由凌晨1時開始，全港多區都有滯溜內地客的足跡，事情始於太子直通巴士系統忽然故障，引爆內地旅客鼓躁；有不良的士司機開天殺價，太子去皇崗「人頭位位500」；數千人轉往上水打算坐通宵巴士去落馬洲口岸／皇崗口岸，原來半小時才一班車；港鐵站有瓦遮頭，因而變成了過夜場所，大家一齊等頭班車返深圳；尖沙咀海港城、24小時麥當勞，同樣擠滿等天光的旅客，雙眼流露出想盡快回家的神情。



運輸署今日表示，早已建議跨境巴士公司增加車輛數目，比對直通巴協會資料，昨在昨日下午已收到署方建議；而旅發局今日凌晨公布截至昨間10時有破紀錄22.3萬人旅客來港。



今次事件出現多個疑團，政府既然掌握出入境數字，有否預示會有離境壓力？官員有否及時察覺混亂適當處理？國家發改委提出開放更多24小時關口何時能落實？



▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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旅發局在除夕夜舉行歷年最大規模的跨年煙花匯演，《香港01》記者昨日上午在尖沙咀海旁，已發現有不少內地旅客「霸靚位」。有來自河北的旅客向記者報稱，因為見到香港政府宣傳，所以首次來港睇跨年煙花；亦有受訪內地旅客表明會「即日來回」，無意留夜。

昨日19.5萬內地客訪港

踏正午夜0時，歷時12分鐘的煙花匯演在維港上空綻放，吸引超過47.9萬人在維港兩岸睇煙花，旅客都讚不絕口，「香港活起來、動起來」，在看似贏盡掌聲時刻，詎料「散場」才是港府真正考驗。

據入境處數字顯示，昨日有19.5萬內地人訪港，創2023年單日新高，然而，目前本港只有皇崗口岸及港珠澳大口岸提供24小時旅客通關，即北上深圳必須經皇崗口岸。由今日凌晨時分開始，全港多區都有內地客滯留。

太子直通巴「死機」 口岸道路嚴重擠塞無法「回車」

大約凌晨1時許，太子直通巴士站，有大批旅客準備坐跨境巴士返內地，詎料「跨境全日通」道出現系統故障，已預訂車票的旅客無法憑QR Code上車，一度有500多人排長龍，有人鼓譟驚動軍裝警員到場，最終延至凌晨4時，才能改以人手檢查QR Code；惟同一時間，口岸新深路嚴重擠塞，跨境巴無法「回車」返太子載客，旅客動輒在街上呆等兩至三個多小時。

太子的士開天殺價位位$500

太子有的士，但無人搭，有內地客向記者表示，他們一行七人，有的士司機索價每人500元去關口。內地客痛斥司機「不按錶收費」拒絕登車，寧願在等到天光，待過關鐵路開車再回深圳。

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內地客上水、太子、柯士甸站過夜

港鐵在除夕夜提供通宵服務，但不包括來往落馬洲和羅湖兩站的口岸，該兩口岸也非24小時服務。部份未能乘搭直通巴的內地旅客，索性入太子站休息。

不少內地客轉戰上水站，凌晨3時許，一度有逾千人塞爆，站外築起長人龍，等N73通宵巴士去落馬洲，惟班次每30分鐘一班，有旅客稱「等到清晨可以坐鐵路過境了」，上水站內同樣擠滿滯溜旅客，更有人打開帳篷「瞓街」，等頭班車北上。至於連接西九龍高鐵站的柯士甸站，都有大批旅客席地而坐，等坐頭班高鐵。

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尖沙咀商場旅客宿一宵

煙花匯演後警方逐步解封尖沙咀路段，位於佐敦直通巴上車站的童軍總會，築起長長人龍等車，惟久候多時都無車，不少旅客「進駐」海港城內休息。

麥當勞變「特種兵」營地

位於市區的24小時麥當勞，成為內地「特種兵」的休息營地，從「小紅書」可見，有麥當勞分店坐滿旅客，有人蹲在地上玩手機，有人抱膝入眠，亦有人呆坐打發時間，從他們的眼神可見，只盼快點天光，可以回家。

去年11月不過夜內地旅客達56.6%

翻查旅發局的統計，去年11月242萬內地旅客當中，有137萬不留港過夜，比率達56.6%，而酒店房價貴，是一直留不住內地客的原因。

以昨日19.5萬名內地客來港推算，如56.6%不過夜，即會有11萬人即日返內地，即使打三折，也有約3萬人今日凌晨要北上深圳，並全部要在短時間內擁到皇崗口岸。

運輸署發言人今日表示，由於預計會有不少旅客在凌晨除夕煙花音樂匯演圓滿結束後乘車返回內地，服務營辦商早已根據運輸署建議增加車輛數目，例如安排將太子線的服務由每15分鐘一班增至每10分鐘一班，以處理過境旅客通宵返回內地的需求。港粵直通巴士協會秘書長張劍平今日確認，運輸署昨日下午建議增加班次，但旅客眾多，加上口岸塞車及口岸服務能力，無法應付需求。

入境處掌握每分鐘出入境數字及訪客人數，旅發局有一直評估內地旅遊習慣，為何只有運輸署意識到煙花匯演後會有大批內地旅客返回內地。