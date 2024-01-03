「糖又加、 鹽又加 ..燃油又話每卡七個六..」當下燃油每加侖飆至八十七個六；另一邊廂醫院奮力提倡減糖、減鹽，更要減耗燃油。此舉非單為了積極減費，也為減廢。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



於瑪嘉烈醫院製冷機舊換新時，必須安排臨時交通改道， 方便重型吊運工序，有賴醫護人員及病人們於工程期間的忍耐，最終順利完成。（醫管局圖片）

念或者是福、「綠」、壽是三連的。如去年極端天氣掠過，假若醫院受到水浸，難空憑水來就土掩，如無大事發生一樣繼續醫治病人。如不及時提速行動，會否今天美景不能再…將消失在可見未來？有監於此，各地醫院管理人員都在正視，除了減病是天職外，減排已非副業了。

政府前瞻、對焦提出四大減碳「綠」策略，醫管局全心支持；除了在此簡略理解爲綠運、綠活兩項策略有出力外，綠電、綠建都是主攻項目：

綠電──即增加只用零碳能源發電。早年於醫院推出高能效的熱電聯供系統，雖然祗佔市電供應較少的分額，但發電機利用堆填區再生的沼氣能源，仍足以年產二百多萬度電力，再回收發電機產生餘熱生產蒸氣及熱水，這些餘熱差不多足夠全院使用。轉廢為能背後，原來不再是光加熱就等於火，而是等於綠色能源！而新的大計，是於再生沼氣能源供應區域內的醫院，興建新的沼氣驅動三聯供系統，不單發電及產熱，更以餘熱去製冷，冷暖自支。

位於瑪麗醫院S座地下公共運輸交匯處完成發光二極管照明系統節能工程。（醫管局圖片）

綠建──即是營運現有和新建樓宇時，減碳爲重:

．醫院多年來獲撥款更換舊系統至高效能系統；以空調制冷機組舊換新爲例，已節省了可供十一萬家庭之每月用電量。然而，舊換新，要摘除舊機、植入新機，有點似小心翼翼植入新器官。服務不能停步，要萬無一失，如何擇日封路，難以絕無掛慮，有幸得大家包容，舊換新里程無滯推進。而其他本小效大的方法，如更換照明系統，安裝太陽能板等，並駕繼續推行；

．醫院入伙多年，節能要在現有的機電系統上量度，經重新校驗和修改系統的原本設計，以達至高效營運。過去兩年，已在十個醫院建築物落實，並每年節省百多萬度電；

．與機電工程署同行，使用人工智能累積深度學習節能，按過往相同時段的冷量、峰值時間以及室外天氣，預測未來數小時的製冷量，主宰冷氣機組以高製冷效率開關。兩年研究後，其一醫院每年節省四十萬度電；

．系統化管理43家醫院的能源數據，列出一目了然的「醫院電費單」，科學化地擴闊節能空間；

．與能源供應伙伴推廣節約能源，更新同事環保觸覺，推動大家節能減碳。

醫管局訂下八年内節能5%為起始目標，再於各醫院節能減排，邁向2050碳中和目標。看似路漫漫，卻不可步漫漫、步慢慢；要福、綠、壽三全，碳，必須加快減。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

