47歲的謝先生脊椎有膿瘡需要接受手術，術後初期雙腳未能自主發力，不能走路，起居生活面臨極大困難。正值壯年的他，雖然遇上嚴重疾病，但他的意志沒有被打沉，一直積極接受治療。住院初期他需以輪椅代步；治療中後期開始，大埔醫院物理治療師團隊協助他使用外骨骼機械人訓練肌肉力量，支撐自身重量站立及步行。



撰文：大埔醫院物理治療部資深物理治療師卓孝偉



相比傳統外支架，外骨骼機械人可以支撐患者（格紋上衣者）行走，物理治療師（白衣者）亦無須蹲下，用人手為患者抬腿邁步。（醫管局圖片）

外骨骼機械人是一個可穿戴的裝置。患者穿上後，物理治療師會在患者後方操作外骨骼機械人，驅動患者站立及行走。謝先生住院三個月期間接受密集的外骨骼機械人訓練。出院時他已經可以在有人輔助下使用助行架作短途步行及床、凳轉移。

大埔醫院自今年中，將外骨骼機械人康復服務擴展至門診病人。謝先生出院後可以再到脊髓損傷康復中心，使用外骨骼機械人進行治療。他一星期接受一次康復訓練，目前已經可以自行使用助行架，在室內短途步行。

對於脊椎受傷的患者，外骨骼機械人可以提升他們的機能及獨立能力。同時，外骨骼機械人可以準確量度患者行走步數、步姿偏差等，有效監察療程進度。與使用傳統外支架的患者相比，後者需要有一定的體能支撐自身重量，所以較容易疲倦，只能作短距離步行，穿戴傳統外支架後步姿亦會比較不自然。

外骨骼機械人是一個可穿戴的裝置，驅動謝先生（格紋上衣者）站立及行走。康復訓練期間，物理治療師（白衣者）會在患者後方操作外骨骼機械人，監察患者步姿。（醫管局圖片）

對於物理治療師而言，以前為脊椎受傷的患者做康復治療時，我們都要「赤手空拳」，蹲下為患者抬腿，令他們可以踏步向前。此動作重複多次後，連治療師亦會感到疲勞。有了外骨骼機械人，我們只需要在患者後方操作外骨骼機械人。患者的訓練時間可以增加之餘，亦保障了治療師的職安健。

當然，不是每位患者都像謝先生般意志堅定。我們有時也會面對一些經歷嚴重創傷後意志消沉的患者。曾經有一位患者脊髓中風導致癱瘓，他頓時感到生無可戀。但當他來到我們的中心，看見一眾「師兄弟姊妹」一起努力練習，感到同儕之間互相支持，逐漸重拾希望，努力接受康復治療，實在令人鼓舞！

大埔醫院設有一部外骨骼機械人，供住院及門診患者在康復治療時使用。（醫管局圖片）

看見患者慢慢重拾步行能力，我們為他高興之餘，亦深深被他的毅力所感動。我任職物理治療師30多年，每次看見有鬥志的病人，都會提醒自己和同事們，連患者也未曾放棄，我們必需更加努力，鼓勵患者，一起進步。

醫院管理局。（資料圖片）

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「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

